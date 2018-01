Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (France et Israël)

L'artiste musicien et son groupe offriront un spectacle gratuit au public dénommé « Une… Plus »

Le Beitar Tel Aviv de Romaric Etou s'incline à domicile face à l'Hapoel Katamon (0-2). Et glisse de la 8e à la 9e place. Rappelons que les 8 premiers jouent les play-offs et les équipes classées de la 9e à la dernière place jouent les play-down.

Doublé pour Dylan Saint-Louis, qui offre la victoire au Paris FC devant l'AC Ajaccio (2-1). Aligné sur la droite de l'attaque parisienne, Saint-Louis ouvre le score à la 21e en reprenant, en renard des surfaces, un ballon mal repoussé par le gardien corse. Juste avant la pause, l'ancien Stéphanois doublait la mise d'un coup-franc lointain et excentré qui lobait Leca (45e). Averti à la 28e et remplacé à la 81e, il permet au Paris FC de monter sur le podium (3e avec 2 points de retard sur Nîmes, le 2e, et avec 3 longueurs d'avance sur son adversaire du jour. Rappelons que Reims fait la course en tête avec 12 points d'avance sur les Parisiens).

