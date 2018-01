Ile Maurice: Première récolte de poissons dans des cages flottantes

La photo est une image classique de Pravind Jugnauth en chemise et cravate. Mais c'est la légende en dessous qui… Plus »

Les poissons dans les cages flottantes sont nourris de goémon et d'aliments pour poissons. Des études écologiques sous-marines menées dans les zones ou sont installées les cages flottantes ont démontré l'absence d'impact sur l'écosystème marine en terme de pollution et de prolifération d'algues.

A noter que quelque 20 000 juvéniles peuvent être stockés dans chaque cage et peuvent produire 10 tonnes de poissons par cage. A présent les cages sont stockées avec quelque 40,000 juvéniles et la production tournera autour de deux tonnes pour toutes les cages.

La baisse des débarquements provenant de la pêche artisanale dans les lagunes mauriciennes, due à la réduction des ressources halieutiques, a entraîné une prise de conscience de la nécessité d'une production alternative et durable de poissons et d'une source alternative de revenus pour les communautés côtières tout en contribuant aussi à la diminution de la pression de pêche et à la sauvegarde de l'écosystème lagunaire.

Elles ont été installées comme suit : deux à Bambous Virieux, deux à Grande Rivière Sud Est, deux à Quatre Sœurs, deux à Grand Gaube et deux à Poudre D'Or. Cette initiative s'inscrit dans la politique du gouvernement de promouvoir le développement de l'aquaculture et la gestion durable de l'activité.

