Burkina Faso: PADEL - Le Japon offre du matériel roulant à des communes rurales

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'appui au développement des économies locales (PADEL), le gouvernement du Japon a offert du matériel roulant à des structures sanitaires ainsi qu'aux acteurs du PADEL, pour le suivi dudit programme.

La cérémonie officielle de cette remise de don a eu lieu le 22 janvier 2018 à Ouagadougou au sein du ministère de l'Economie, des finances et du développement (MINEFID), en présence du chef du département, Rosine Coulibaly/Sori.

Ce sont au total 13 motocyclettes et 26 véhicules dont 3 ambulances qui ont été offerts ce 22 janvier 2018 aux acteurs de la mise en œuvre du PADEL. En plus du matériel roulant le Japon a aussi financé la réalisation de 6 parcs à vaccination dans la région du Sahel, la construction de 2 Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) et l'extension du centre médical urbain de la commune de Dori.

Ce don d'une valeur de 1 milliard 300 millions de F CFA de la part du gouvernement japonais, selon l'ambassadeur du Japon au Burkina, Tamotsu Ikezaki, va permettre de lutter contre la pauvreté et de promouvoir la sécurité humaine.

Avec ce matériel roulant, a-t-il souligné, les différents acteurs de la mise en œuvre du PADEL vont pouvoir suivre et évaluer les différentes activités sur le terrain.

L'ambassadeur a aussi noté que l'acquisition de ces moyens logistiques a été possible grâce à la compréhension et au soutien des contribuables japonais qui souhaitent sincèrement une coopération efficace axée sur l'autonomisation des populations du Burkina.

Pour ce faire, il a exhorté les bénéficiaires de ce matériel à en faire un usage rationnel et à l'entretenir afin qu'il serve de manière efficace et durable.

« Il est important d'investir dans le développement des services énergétiques modernes et des infrastructures socioéconomiques de base, la protection sociale et l'inclusion des ménages vulnérables dans le circuit économique et le développement des filières économiques porteuses.

Choses qui permettront aux populations vivant en milieu rural d'avoir les moyens de leur autonomisation et de leur participation active à la vie économique », a-t-il souhaité.

Pour le ministre de l'Economie, des finances et du développement (MINEFID), Rosine Coulibaly/Sori, ce matériel vient à point nommé réduire la pauvreté en renforçant les capacités des acteurs à être autonomes sur le terrain.

Elle a aussi signifié que vu le rôle majeur que ce don va jouer, il est nécessaire que le suivi et l'entretien soient aussi une réalité. Le ministre s'est dit satisfaite de ce geste de la part du gouvernement japonais, ainsi que son peuple, car ils sont les premiers à avoir cru au projet et ont décidé de l'accompagner.

La secrétaire d'Etat en charge de l'aménagement du territoire auprès du MINEFID, Pauline Zouré, a indiqué que c'est avec joie qu'elle accueille ce don de matériel ; elle a remercié le gouvernement du Japon pour l'appui formidable apporté au Burkina pour la mise en œuvre du PADEL.

A en croire Mme Zouré, c'est en novembre 2016 que le président Roch Marc Christian Kaboré a lancé le PADEL qui est un programme de création de richesses au niveau des collectivités locales, qui sera implanté dans les 13 régions du Burkina.

L'un des bénéficiaires de ce don, Dr Amed Sidwaya Ouédraogo, directeur régional de la Santé du Sahel, a signifié que dans le cadre de la mise en œuvre des activités d'appui aux populations en matière de santé, le transport lors des évacuations est capital.

Selon lui, la contribution du gouvernement japonais à travers ce don d'ambulances, va permettre d'aider la population dans la politique de mise en œuvre de toutes les interventions dans le domaine de la santé. Notons que le processus de mise en œuvre du PADEL dans les 13 régions du Burkina se fera sur 3 ans.

L'année 2017 a concerné les régions du Sahel et du Centre. L'année 2018, ce sera le tour des régions de l'Est, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Nord, du Centre-Sud et du Centre-Est. Les 5 autres régions suivront en 2019.