Burkina Faso: Recrutement à l'ANPE - Plus de 4000 candidatures pour 85 postes disponibles

Du 22 au 26 janvier 2018, l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) recrute, pour le compte d'une autre structure de la place, plusieurs profils. Au total, 850 candidatures seront présélectionnées pour prendre part aux épreuves écrites et orales qui auront lieu ultérieurement. A l'issue de ces épreuves, 85 candidats seront retenus. Au premier jour, soit le 22 janvier, environ quatre mille candidatures ont été enregistrées.

Ils étaient des centaines de personnes à braver le froid et le vent pour espérer pouvoir déposer leurs dossiers auprès de la Direction régionale du Centre de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) sis au quartier Pag La Yiiri de Ouagadougou. Dès le premier jour, environ quatre mille (4000) dossiers ont été reçus, selon Richard Bationo, directeur régional de l'ANPE du Centre.

C'est aux environs de 11 heures que nous y sommes arrivé, le 22 janvier dernier. Il fallait s'armer de courage pour pouvoir traverser la marée humaine et avoir accès au bâtiment qui abrite les locaux de la direction régionale du Centre de l'ANPE !

Sous un soleil de plomb, Kassoum Kaboré, contractuel d'un Etablissement public de l'Etat (EPE), attendait que les agents commis à la tâche de récepteurs des dossiers, se penchent sur le cas des agents administratifs.

En effet, pour ce profil, le niveau Brevet d'études du premier cycle (BEPC) était requis, alors que lui est détenteur d'une licence en marketing. Il attendait avec impatience l'appel, pour savoir le sort qui lui serait réservé.

Lui, détenteur d'une licence en marketing de la grande consommation, veut postuler pour le poste d'agent administratif, avec le diplôme du Brevet d'études du premier cycle (BEPC). Comme Kassoum, plusieurs centaines de candidats avaient pris d'assaut la direction régionale du Centre de l'ANPE.

En vue de déposer son dossier, Kassoum Kaboré est venu le dimanche aux environs de 19 h, dans l'espoir de le faire à temps. Heureusement pour lui, c'est à 9 heures que son dossier a été reçu et accepté.

A l'instar de Kassoum Kaboré, Alizèta Ouédraogo, inscrite en 2e année de droit à l'Université Ouaga 2, est candidate pour le poste d'adjoint administratif. Pour ce profil, 3000 dossiers ont été reçus.

Et ce sont 220 qui ont été présélectionnés pour prendre part aux futures épreuves écrites et orales. A l'issue de ces épreuves, 22 seront retenus pour la structure demanderesse. En plus de ce profil d'adjoints administratifs, trois autres profils étaient réceptionnés le premier jour.

Parmi ces profils, des juristes détenteurs d'une maîtrise en droit. Des 600 dossiers reçus, 40 seront présélectionnés pour prendre part aux preuves écrites et orales à l'issue desquelles 4 seront finalement retenus.

Sur l'ensemble du recrutement, ce sont au total 850 dossiers qui seront présélectionnés. Et le mode de présélection est simple. On met dans une urne des étiquettes sur lesquelles il est écrit « Oui », et d'autres sur lesquelles il est écrit « Non ».

Ceux qui tirent les étiquettes « Non » sont automatiquement disqualifiés au profit de ceux qui ont la chance de tirer une étiquette « Oui ». L'âge de tous les candidats doit être compris entre 18 et 40 ans. Parmi ceux qui ont eu la chance de tirer le « Oui », Tahirou Soura, détenteur d'une maîtrise en droit acquise en 2016.

« Je suis très heureux d'avoir été présélectionné d'autant plus que nous sommes très nombreux à postuler. C'est une grande joie qui m'anime et je me sens prêt à affronter les épreuves écrites », s'est-il réjoui.

Contrairement à ce dernier, Sidiki Saba a eu la malchance de tirer un « Non ». Même s'il n'a pas été retenu, il dit être convaincu que c'est la chance qui n'a pas été de son côté.