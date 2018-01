Liberia: Ce qui a fait George Weah!

Les Libériens en ont été profondément touchés. La base de la popularité de l'actuel président est partie de là. Et non des buts marqués sur des stades à Monaco, paris ou Milan que le commun des Libériens ne connait même pas.

Au Liberia plongé encore dans le doute, un enfant fait revivre tout un peuple. On marchera des kilomètres pour retrouver un poste téléviseur et suivre l'équipe nationale.

Il finance de sa poche le déplacement de ses coéquipiers. Là où les autres footballeurs appelés en équipe nationale attendent primes de matches et billets d'avion première classe, George Weah payera tout de sa poche. Du ballon d'entrainement aux mises aux verts. Au Liberia, on ne croit pas ses yeux.

Entre 1990 et 2003, au moins 150 000 personnes sont tuées au Liberia, et un million sont déplacées. La plupart en côte d'ivoire. Un pays dans lequel la star Weah dispose d'une villa.

A plus forte raison As Monaco ou le Psg. Clubs où Georges Weah est adulé. La préoccupation des Libériens à cette période de gloire de George Weah, c'est d'éviter les balles de la longue guerre civile opposant les partisans du président samuel doe aux rebelles conduits par Charles Taylor.

On le sait peu. Monaco? Paris saint Germain? Les populations des bidonvilles et surtout des villages reculés ont du mal à savoir même que la France existe !

Les quelques personnes qui reçoivent les chaînes étrangères sont plus portées sur les télévisions américaines notamment cnn et les chaînes anglaises. ce qui se passe en France ?

Chaque semaine, ses accélérations sur les pelouses européennes sont saluées de partout. Mais au Liberia, un pays alors déchiré par la guerre, on sait peu des exploits du fils. Ici, il y a peu d'électricité, peu de postes de télévision et quasiment pas de journaux.

