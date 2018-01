Togo: Aux accusations de « Jihadisme » du pouvoir, Kampatibe oppose celles de « voleurs »

Depuis 2014, le gouvernement opère des réformes pour améliorer le climat des affaires et faciliter… Plus »

Selon Wikipédia, et Linternaute, le djihadisme ou jihadisme est une idéologie politique et religieuse islamiste qui prône l'utilisation de la violence afin d'instaurer un État islamique ou de rétablir un califat.

Pour apporter de l'élément à chacun afin de faire sa petite idée sur les accusations et contre accusations du pouvoir et de l'opposition, on s'est permis de vous proposer une définition du Jihadisme et de Voleur.

Evoquant la lutte politique que mène actuellement les 14 partis politiques de l'opposition, il a reconnu qu' « une union seule ne suffit pas à faire revenir la Constitution de 1992 » et qu'il faut « le soutien de la population derrière » pour obtenir le retour à la Constitution de 1992 et faire aboutir cette lutte.

Si on organise des élections réellement transparentes, n'importe quel candidat de l'opposition va battre celui du pouvoir », assène-t-il. Il accuse dans le même prolongement le pouvoir de Faure Gnassingbé de « pouvoir machiavélique et diabolique ».

