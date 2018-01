Tunisie: La JSK s'en tire à bon compte

Pour leur part, les Sudistes ont montré qu'ils étaient très appliqués et qu'ils savaient remonter le ballon progressivement de la défense à l'attaque en passant par l'entrejeu. Ils ont réussi à pénétrer facilement dans la surface des 16 mètres des Aghlabides, notamment dans le dernier quart d'heure grâce aux qualités techniques de la nouvelle recrue Diara.

En revanche, les Meniaoui, Hékimi, Diara et Nijong n'ont pas trouvé des solutions face à la solidité de la défense aghlabide. Les occasions de but ne se comptaient plus, tellement la défense aghlabide était devenue prenable et commettait des erreurs. Et si la Chabiba a évité la défaite, c'est parce que Kalai était là, pour la énième fois! Et Jalel Kaderi de souligner : «Nous sommes satisfaits du résultat, compte tenu des difficultés administratives et financières du groupe. Nous n'avons pas présenté un rendement offensif à cause du manque de solutions en attaque. Mes protégés ont réussi à gérer les conséquences du match malgré l'envie des locaux. Nous devons remédier nos lacunes physiques et penser aux solutions offensives au cours des prochaines rencontres».

Revoilà Layouni

Depuis son arrivée au début de cette saison, le défenseur Haythem Layouni n'a participé à aucune rencontre à cause des séquelles d'une blessure. Il a continué à travailler pour retrouver sa forme. Avec l'arrivée de Kaderi, il a repris progressivement. Face à l'ESM, il a fait sa première apparition cette saison pour suppléer l'absence de Dahnous. Il assuré un rôle important en défense et soutenu ses camarades en attaque. Cette bonne prestation est rassurante pour le coach aghlabide à cause de la modestie des solutions en attaque.