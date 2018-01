Tunisie: Les bureaux régionaux mis en place

L'Instance va, bientôt, procéder à la formation et au recyclage de ses membres et agents dans les spécialités requises, dit-il.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Jarboui a ajouté que dans le cadre des préparatifs des élections municipales prévues pour le 6 mai 2018, l'Isie signera des contrats de collaboration avec plus de 2.045 agents spécialisés dans la supervision de la campagne électorale. L'Instance a, en outre, prévu le déploiement, le jour du scrutin, de plus de 52.000 agents contractuels dans des postes de membres, chefs de centres et de bureaux de vote, a-t-il ajouté.

Joint par téléphone, il a expliqué que l'Isie a décidé de déployer 108 agents dans les 27 bureaux régionaux, 244 agents dans les administrations régionales, en plus de 391 coordinateurs locaux et 780 agents chargés de la réception des candidatures.

