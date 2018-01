Tunisie: La BAD accorde à la Tunisie des financements de 1.140 milliards

Plasticiens et médiateurs ont pu débattre de la relation entre les arts plastiques et la politique du… Plus »

Laâdhari a rappelé que le gouvernement vise dans sa stratégie la consécration de la décentralisation et l'impulsion du développement local dans le cadre de stratégies axées sur la valorisation des ressources et des potentialités de chaque région.

En 2017, la coopération entre la Tunisie et BAD a été axé sur les secteurs de l'agriculture, les technologies de la communication, l'infrastructure, l'éducation et l'appui budgétaire et ce moyennant des financements de l'ordre 1.200 MD.

Ce montant a été révélé à l'occasion de l'entretien qu'a eu hier, à Tunis, le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Ziad Laâdhari, avec le vice-président de la BAD, Khaled Sherif, qui a également porté sur les secteurs futurs de coopération entre les deux parties, dont le développement industriel, le soutien de l'investissement privé et le renforcement du partenariat public-privé (PPP), lit-on dans le communiqué.

