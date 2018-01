Tunisie: Le pays aux salons " Interfilière" et "SIL"

Ces deux salons mobilisent chaque année environ plus de 450 exposants et près de 3.000 visiteurs professionnels en provenance de plusieurs pays dont le Royaume-Uni, le Japon, la Belgique, l'Allemagne..., lit-on dans le communiqué.

"Interfilière" est l'unique rendez-vous international dédié aux matières et accessoires pour le marché de la lingerie et de l'active wear. Il est le reflet d'un marché international en perpétuel mouvement, porté par l'innovation et la performance : performance des fibres, des tissus, des métiers, des machines, du design..., a indiqué le Cepex.

En marge de cette participation, une campagne de communication a été élaborée à travers l'insertion d'une page publicitaire sur une revue spécialisée, des signalétiques au-dessus des stands d'exposition, d'une opération de mailing auprès des donneurs d'ordres et de journalistes spécialisés assortis d'un petit défilé de mode des différents modèles des exposants et d'un cocktail.

Conduite par le Cepex en collaboration avec les acteurs du textile-habillement, la participation tunisienne aux salons vise à développer le potentiel tunisien et positionner davantage les produits tunisiens sur le marché international et contribuer ainsi à décrocher des parts de marché.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.