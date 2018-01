Burkina Faso: «Mes idées» de Tyfa Konaté, un guide pour orienter les entrepreneurs

«Mes Idées» se veut un repère pour toutes personnes qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat. En s'inscrivant sur la scène des affaires avec ce guide, Tyfa Fatoumata Konaté veut avant tout, que ses paires, les femmes, se sentent valoriser et qu'elles mettent en exergue leur savoir-faire.

Elle entend appuyer toute volonté féminine dans la création, l'appui-conseil et technique d'entreprises. «Je veux mettre mon expérience à la disposition des entrepreneurs, en particulier les femmes afin qu'elles affrontent les difficultés liées à l'environnement des affaires.

Je suis consciente que ce n'est pas facile pour les femmes d'entreprendre mais elles peuvent y arriver avec ce guide», affirme Mme Konaté.

Dans cet opuscule, Tyfa Konaté donne des conseils tirés de son expérience personnelle afin d'aider ses jeunes sœurs à éviter les difficultés qu'elle même à connu. «Mes idées» est un ouvrage digeste, illustré et accessible à toute femme qui sait lire.

Coach en développement personnel et entreprenariat, Tyfa Fatimata Konaté est passionnée par ce qu'elle fait. A travers conseils, coaching, session de formations, publications diverses, elle incite énormément les femmes à «Oser entreprendre».

Pour elle, l'entreprenariat est la clé de l'avenir. Il faut donc s'y engager sans réserve pour tracer ses sillons. «Mes Idées», ce guide de l'entrepreneuriat féminin qu'elle sort, est l'illustration parfaite de cette femme battante.

Exemple de combativité et de leadership, Tyfa Konaté a toujours rêvé de se lancer dans ses propres affaires afin de libérer totalement son potentiel. Tyfa et ses partenaires favorisent aussi le réseautage entre femmes entrepreneures et leur donnent la possibilité d'avoir accès à des financements.

Pour Karidiatou Dao/Ouédraogo, directrice générale du Fonds d'appui à la promotion de l'emploi (FAPE) et marraine de la cérémonie, ce guide est le bienvenue pour accompagner les entrepreneurs. «Il n'est pas facile d'entreprendre parce qu'on entreprend facilement et on échoue facilement.

Ce guide aidera les entrepreneurs à éviter les échecs. C'est un ouvrage qui donne des conseils, qui oriente les jeunes et les femmes qui veulent entreprendre et aussi, à ceux-là mêmes qui le font déjà», foi de Mme Ouédraogo.

Le guide est accessible partout dans les librairies et à la maison de l'entreprise au prix de 5.000 FCFA au Burkina Faso et 6.000 FCFA dans le reste de l'Afrique. A l'occasion du lancement, le premier guide a été acheté par Emma Kaboré, chef d'entreprise, au prix de 100.000 FCFA.