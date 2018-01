Tunisie: La coopération dans le domaine de la protection sociale à l'examen

Des rencontres se tiendront, aussi, avec la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance et la Commission des libertés individuelles et de l'égalité (Colibe) de la Tunisie.

Elle a signalé que la visite effectuée en Tunisie les 22 et 23 janvier 2018 s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en vigueur de la convention de coopération élaborée entre la Tunisie et l'Algérie en matière de la protection sociale, signée le 22 avril 1993.

De son côté, la ministre algérienne, Ghania Eddalia, a évoqué la détermination de son pays à promouvoir ses relations bilatérales avec la Tunisie en matière de la protection sociale à travers l'échange des expériences, des expertises et des visites afin de réussir le travail commun et d'améliorer les conditions de vie des familles nécessiteuses dans les deux pays.

Trabelsi a passé en revue, à cette occasion, l'approche tunisienne globale en matière de lutte contre la pauvreté ainsi que les principaux programmes et interventions sociales au profit des catégories à besoins spécifiques et à revenu limité.

