Tunisie: Du travail reste à faire

La Tunisie est classée en 110e position à l'échelle mondiale sur un total de 201 pays, par le rapport publié récemment par Fitch Ratings sur les risques opérationnels.

Cependant, parmi les avantages qu'offre la Tunisie, selon l'agence de notation en question, figurent l'ouverture sur l'investissement étranger, la proximité de l'Europe et des marchés africains, et son adhésion à une multitude d'accords de libre-échange.

Ces avantages préférentiels sont des atouts qui contribuent à convaincre l'investisseur étranger à créer son projet dans notre pays sans encourir trop de risques. On peut ajouter aussi une main-d'œuvre bien formée à bon marché -- dans certaines spécialités seulement -- et compétititve par rapport aux autres pays ainsi qu'un coût de production relativement faible.

Marché du travail en question

L'agence a, toutefois, relevé que l'économie tunisienne se caractérise par certaines faiblesses et fait face à plusieurs risques relatifs particulièrement au marché du travail, au manque de main-d'œuvre qualifiée, au faible niveau de participation de la femme au marché de l'emploi, ainsi qu'aux conditions logistiques et à la sécurité du climat d'affaires.

L'agence a critiqué notamment la prédominance des syndicats de base dans les secteurs public et privé, ce qui constitue un grand risque pour les investisseurs et la hausse continue du nombre des mouvements sociaux observés dans les différents secteurs depuis 2015. Ces grèves à répétition et ces arrêts de travail portent atteinte à la bonne marche de l'entreprise et causent un manque à gagner important que seul le chef d'entreprise doit supporter.

Pour ce qui est du risque en matière de logistique, Fitch a fait remarquer que les entreprises sont confrontées à des risques élevés de grèves, affectant les réseaux de transport auxquels s'ajoute la qualité modeste des routes et du réseau ferroviaire et le problème de congestion dans les principaux ports du pays. Espérons que la situation sera améliorée au cours des années à venir à la faveur des projets en cours d'étude ou d'exécution et qui concernent notamment les autoroutes et toute l'infrastructure de base. Quant à la paix sociale, elle doit être instaurée avec la participation de toutes les partenaires sociaux appelés à trouver un consensus sur les problèmes en suspens.