Gabon: Mise en place d'un outil statistique pertinent au ministère de l'éducation nationale

Il importe de souligner que tous les partenaires au développement présents ont donné leur accord de principe pour le financement de ces projets dont ils sont convaincus de la nécessité et de l'utilité, sous réserve d'en définir conjointement, dans les meilleurs délais, les termes de référence et leurs niveaux respectifs de contributions financières.

Saisissant l'opportunité de ce moment de partage et d'échange, le membre du Gouvernement n'a pas manqué d'appeler l'attention de ses hôtes, les Représentants Résidents de l'UNESCO, de la Banque Mondiale, de l'UNICEF, de L'AFD et de L'UNFPA, sur l'impérieuse nécessité pour son département ministériel de se doter de cet outil statistique indispensable au pilotage, à la programmation et à la gestion efficiente du secteur de l'Education Nationale, et dont l'absence occasionne des dysfonctionnements dommageables au dit secteur.

