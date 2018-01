Tunisie: L'investissement dans le jeu offensif

On ne cessait d'évoquer le sujet tout en reprenant les mauvais exemples. Le potentiel offensif des équipes tunisiennes avait ses propres limites. Ses défaillances et ses manquements. Mais la 15e journée du championnat nous a apporté la surprise qu'on n'attendait pas vraiment : il y en a désormais de ces équipes qui sont plus présentes dans le jeu qu'à l'accoutumée, avec un véritable indicateur des temps forts dans le match. D'où cette tendance à la libération du jeu, au bon positionnement et surtout l'esprit créateur dans le half-space, dans les couloirs en largeur et en profondeur.

A voir aujourd'hui le CSS évoluer, on a la certitude que l'équipe est de plus en plus capable non seulement de créer les occasions des buts, mais aussi et surtout les espaces et les situations, auxquels il ne manque plus grand-chose pour se revendiquer dans une position ascendante. Cela découle directement des approches tactiques ambitieuses de son entraîneur Lassaâd Dridi.

Savoir jouer les transitions est une chose. Mais s'adapter à un nouveau contexte impose la nécessité d'apprendre à manœuvrer un bloc regroupé. C'est ce que fait en l'occurrence le CSS qui n'hésite pas à déployer une palette offensive très large tout en faisant appel à des concepts très simples (surnombre à la relance, utilisation de la largeur, conduite de balle, 3e homme... ) et en se donnant sur le terrain comme un seul homme.

Mais au-delà des statistiques, il y a ce qu'il se passe sur le terrain et ce qu'il se passe ailleurs. La dernière sortie du CA montre bien pourquoi l'équipe a réussi à retrouver les vertus, comment elle a fait la différence sur la qualité des occasions non seulement obtenues, mais également créées.

Quand le CA prône une approche de jeu offensive, ses joueurs évoluent à la fois en fonction de leurs dispositions et celles de l'adversaire. Cette approche a un avantage : elle permet de maintenir une certaine pression sur celui-ci, de mettre beaucoup de présence autour du porteur et de favoriser des solutions collectives. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu les Clubistes évoluer de la sorte. Pas de risque de voir l'équipe perdre sa structure. Plus le temps de jeu s'allonge et plus les espaces entre les joueurs se rétrécissent. Plus aussi, la cohésion est sauvegardée.

C'est là un aspect souvent oublié du jeu de position de l'équipe. A la vérité, la formation alignée face à l'USM est venue changer une tradition. Avant, le jeu offensif clubiste ne s'exprimait pas en technique et en vitesse souhaitée. Avec des profils moins imposants, moins vifs.

La nouvelle approche offensive clubiste sera-t-elle confirmée? Dans tous les cas, tout est dans l'attitude des joueurs eux-mêmes. Et sur ce point, on ne peut que dire qu'ils en ont le potentiel, notamment au niveau de leurs investissements dans le jeu offensif. Là où se définit tout le jeu abouti de l'équipe....