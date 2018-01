Tunisie: Un réveil spectaculaire !

Les protégés de Sellimi feront sûrement de leur mieux, cette fois, pour confirmer leur bonne forme, donner le change à un adversaire qui les dépasse de cinq points et évidemment poursuivre l'opération sauvetage à bon escient. En phase retour, les coéquipiers de Boufalgha ont gagné contre l'ESZ. Ils n'ont pas perdu contre l'EST, mais leur situation est toujours critique. Ils n'ont d'autre choix que de songer au jamais deux sans trois.

De toute façon, le moral de l'USBG est retapé à neuf maintenant. Les joueurs sont tous bien motivés. L'effectif, dont cinq éléments font partie de l'équipe olympique, est satisfaisant pour un club appelé à jouer sur trois fronts. Et indépendamment de la compétition africaine et la coupe de Tunisie, c'est le championnat qui l'intéresse le plus pour garder sa place en Ligue 1 parce que le chemin est encore long et rien n'est joué jusqu'à présent.

