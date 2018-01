Tunisie: Economie circulaire - La carte gagnante

Ouvrant la rencontre, M. Riadh Mouakher a rappelé l'avancée inégalée de la Finlande dans le secteur environnemental, en général, et dans l'instauration des jalons de l'économie circulaire, en particulier.

La Finlande a eu raison de parier sur ce modèle économique innovant, qui apporte des solutions nouvelles et performantes aux différents problèmes environnementaux, tout en créant de nouvelles filières, de nouveaux marchés et, par conséquent, de nouveaux postes d'emploi. « La Finlande mise sur le recyclage immanquable de tout produit, ce qui ouvre la voie à de nouveaux investissements et de nouveaux horizons économiques », a-t-il fait remarquer. Il a rappelé, par ailleurs, que la Tunisie a relevé moult défis environnementaux en instaurant de grands projets de gestion des déchets. « Nous avons été les premiers en Afrique à créer une dizaine de décharges contrôlées. En dépit des problèmes environnementaux récalcitrants, la Tunisie continue à se positionner parmi les cinquante pays bénéficiant d'une politique environnementale en évolution. Cela dit, nous devons, désormais, reconnaître les lacunes à combler et les défis futurs à relever », a-t-il ajouté.

Ambitions et projets intersectoriels

Le ministère des Affaires locales et de l'Environnement, en collaboration avec le ministère de l'Equipement, de l'Habitat, de l'Aménagement du territoire et du Développement durable, se penche sur la planification de projets innovants de gestion des déchets solides. Autre projet en cours de réalisation : la valorisation des déchets sources d'énergie ; un travail de taille qui aura, sans doute, des retombées de taille sur l'investissement.

La visite de la délégation finlandaise permettra de booster la coopération bilatérale entre les deux pays pour trouver des solutions innovantes au dossier de gestion des eaux usées. « S'agissant de la gestion des déchets jugés comme étant dangereux, la Tunisie projette de consolider sa coopération avec les pays de l'Europe du Nord afin d'acquérir le savoir-faire et de l'expérience en matière de transfert des technologies adaptées à ce secteur ; une coopération qui sera placée sous le signe gagnant-gagnant », a précisé le ministre. Il a insisté, en outre, sur l'importance de créer ce terrain d'échange d'expériences et de partenariat que l'on veut triangulaire car comptant la Tunisie, la Finlande et l'Afrique.

Législation appropriée et entreprises performantes

Prenant la parole à son tour, M. Kimmo Tiilikainen a indiqué que le gouvernement finlandais a assuré toutes les garanties nécessaires pour faire de la Finlande un pionnier en matière d'économie circulaire. L'objectif étant de remédier à la pénurie des ressources naturelles et aux différents problèmes environnementaux. Aussi, la valorisation, le recyclage et la réexploitation des déchets s'avèrent être les cartes gagnantes d'une économie en perpétuel essor, tout en étant respectueuse de l'environnement. Réussir l'équation économie-environnement constitue le fondement du développement durable. « Notre délégation compte des hommes d'affaires de haut niveau et des représentants des centres et institutions spécialisés. Pour investir dans l'économie circulaire, la Tunisie doit orienter sa législation environnementale vers les principes de l'économie verte et créer des entreprises de haute performance.

En optant pour ce modèle économique, la Tunisie a toutes les chances de devenir le portail africain par excellence en matière de création de marchés de l'économie circulaire », a-t-il expliqué. Et d'ajouter que la Finlande examinera avec l'Union européenne les mécanismes d'appui et de coopération à même de dynamiser davantage la coopération tuniso-finlandaise dans ce sens. L'essentiel étant d'adopter une gestion intelligente des déchets, de valoriser les déchets source d'énergie et d'œuvrer pour la création d'un système de gestion des ressources hydriques capable de garantir et l'économie et la pérennité de l'eau.

En marge de la visite de la délégation finlandaise de haut niveau en Tunisie, l'on note une visite-guidée à la station d'épuration des eaux usées d'El Attar, des rencontres B-to-B pour la promotion de l'investissement finlandais en Tunisie et la coopération bilatérale entre les entreprises tunisiennes et finlandaises. La délégation visitera aujourd'hui le Citet pour prendre de plus amples informations sur la stratégie nationale de l'économie verte et du développement durable.