Tunisie: «La Tunisie n'avait clairement pas sa place parmi les paradis fiscaux»

opinion

Je comprends ce sentiment de perplexité. La Tunisie ne fait pas partie des pays régulièrement cités par la presse dans la longue série des scandales fiscaux. Je voudrais insister sur un point : le listing qui a été effectué va au-delà des usual suspects à partir d'une liste de 92 pays tiers et ne vise pas seulement les paradis fiscaux bien connus, mais aussi des pays dont l'Europe estime que la législation fiscale n'est pas en ligne avec les standards internationaux ou européens.

Cet examen approfondi a pris plus d'un an. Des contacts ont été pris dès le début de l'année 2017 pour demander à ces pays des informations sur certains régimes fiscaux, les critères ont été largement communiqués et expliqués, en toute transparence avec les pays tiers concernés.

On a parlé de manque de réactivité de la partie tunisienne dans le processus d'échange avec Bruxelles, et que cela serait en partie la cause de l'inscription sur la liste noire. Mais on a ajouté que l'engagement a été « incomplet ». Qu'en est-il des points précis qui posent problème par rapport aux critères définis et en vertu de quels « manquements » l'engagement tunisien est-il jugé incomplet ?

La Tunisie a transmis ses engagements après la date limite. Les Etats membres n'ont donc pas eu le temps de les examiner et de juger s'ils étaient satisfaisants ou non, comme ils l'ont fait pour tous les engagements qu'ils ont reçus. Maintenant que ces engagements ont pu être examinés, les Etats membres vont prendre aujourd'hui la décision de sortir la Tunisie de la liste noire pour la placer dans la liste grise avec une cinquantaine d'autres pays tiers. Je me réjouis de cette issue rapide, car la Tunisie n'avait clairement pas sa place parmi les paradis fiscaux. Je l'avais dit dès le lendemain de la décision de décembre: il fallait trouver une solution rapide. C'est chose faite, et je m'en réjouis ! En revanche, il est désormais de la responsabilité des autorités tunisiennes de tenir leurs engagements et de modifier les régimes identifiés dans les délais fixés -- je n'ai aucun doute que ce soit le cas.

En un sens, la Tunisie peut avoir de bonnes raisons de revoir sa politique fiscale dans le sens d'une plus forte imposition des investisseurs étrangers, en particulier ceux qui se sont spécialisés dans l'exportation et qui bénéficient d'exonérations importantes : cela se traduirait par des ressources fiscales supplémentaires dont l'Etat a un grand besoin. Mais en quoi l'Union européenne serait-elle prête à soutenir la Tunisie dans sa politique d'attraction de l'investissement dès lors qu'elle la prive par ailleurs de certaines incitations ? Il y a des emplois qui sont en jeu ici !

La Tunisie est un pays ami de l'Union européenne, qui la soutient notamment à travers son programme d'assistance macro-financière. Ce programme traduit la volonté des Européens d'aider la Tunisie à surmonter les difficultés économiques auxquelles elle est confrontée depuis le début de son processus de transition économique et politique. C'est dans cette logique que la Commission a proposé une deuxième opération d'assistance macro-financière en Tunisie, d'un montant maximum de 500 millions d'euros. La première, de 200 millions d'euros, a déjà été décaissée en octobre de l'année dernière. L'objectif est de contribuer à la viabilité de la balance des paiements et de la situation budgétaire, d'améliorer le climat d'investissement, de favoriser l'intégration économique et la convergence réglementaire avec l'UE, et de créer les conditions d'une croissance économique durable et génératrice d'emplois. De l'autre côté, l'exercice de bonne gouvernance fiscale que mène l'Union européenne ne s'adresse pas qu'à la Tunisie. Son but est d'inciter les pays, partout dans le monde, à supprimer les régimes qui permettent d'attirer de manière artificielle des profits, au détriment des pays européens, de leurs voisins et, bien souvent, des pays qui les reçoivent en renonçant à des recettes. Cette concurrence fiscale est une course à l'échalote où il y aura toujours un pays prêt à baisser ses impôts plus que ses concurrents pour attirer les investissements. Il ne s'agit en aucun cas de détourner les investissements dans l'économie réelle de tel ou tel pays. Tout le monde a à gagner d'une concurrence fiscale plus loyale, l'Europe mais aussi la Tunisie et le reste du monde.

Il y a eu de votre part des déclarations se voulant rassurantes au sujet des conséquences de cette inscription en termes d'aide de l'Union européenne au profit de la Tunisie. En même temps, on peut considérer que pour des exigences de cohérence de la démarche et d'équité envers les pays tiers, vous pourriez être amenés à envisager certaines mesures de « rétorsion ». Comment se présentent les choses de votre point de vue, à plus ou moins long terme ?

Il n'a jamais été question de punir qui que ce soit ou de retirer notre soutien à tel ou tel pays ami. L'Union européenne est aux côtés de la Tunisie, dont nous soutenons la transition démocratique et le développement économique.

Cela me tient personnellement à cœur. La Tunisie a pris des engagements qui lui ont permis de passer de la liste noire à la liste grise; la balle est maintenant dans son camp pour répondre avec des actes d'ici la fin de l'année et j'ai toute confiance qu'elle le fera! De son côté, la Commission va continuer à travailler à la mise en place de sanctions pour les pays qui coopèrent le moins et qui resteront sur la liste noire.