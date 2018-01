Le directeur général de l'Apix, Mountaga Sy, a fait une présentation du Plan Sénégal émergent, avec comme principal axe les « opportunités d'investissement et environnement des affaires », lors du Forum économique Luxembourg-Sénégal. Selon lui, le Sénégal est un pays d'opportunités d'investissements avec une plateforme de projets ouverts au secteur privé. Ces investissements concernent huit hubs allant des investissements aux services.

Dans le domaine des infrastructures, M. Sy a rappelé que le Sénégal a engagé un vaste chantier avec la construction du port minéralier de Bargny qui reste « un projet structurant » du Pse, la construction du port sec de Tambacounda ainsi que la rénovation et la réhabilitation des ports de Saint-Louis et de Kaolack. Dans le domaine ferroviaire, le Sénégal a entamé le projet de construction du Train express régional (Ter) et la réhabilitation de son chemin de fer sur un linéaire de 645 kilomètres. Un important projet de construction d'autoroutes est aussi amorcé avec l'autoroute Thiès-Touba. Parmi les chantiers qui peuvent attirer les investisseurs étrangers, le directeur général de l'Apix a rappelé le projet de rénovation de six aéroports régionaux, la construction de l'hôpital du futur, du Centre de traitement du cancer et de « beaucoup d'autres projets ouverts au secteur privé », a informé Mountaga Sy.

Le directeur de la Chambre de commerce du Grand-duché de Luxembourg a fait une présentation de l'économie de son pays et de la délégation luxembourgeoise. Le Grand-Duc de Luxembourg est venu au Sénégal avec 23 chefs d'entreprises. Carlo Thélen a défini son pays comme « fiable, ouvert et multilingue ». Le Luxembourg, a-t-il ajouté, est aussi un pays « économiquement, politiquement et fiscalement stable » avec un taux de croissance de 4,5 % en 2016. Il exporte 80 % des biens et services produits sur place et est, aujourd'hui, parmi les pays leaders dans le domaine des Tic. M. Thelen a, en effet, indiqué que, depuis 2006, le Luxembourg a vu le nombre d'entreprises évoluant dans les Tic augmenté de 56%.