Sénégal: Le Luxembourg, un petit pays, une grande économie

Petit pays d'Europe de l'Ouest (2586 km2) enclavé entre la Belgique, l'Allemagne et la France, le Grand-Duché de Luxembourg est peuplé de seulement 590.667 habitants, dont 46% d'étrangers. C'est une monarchie constitutionnelle parlementaire dirigée par un Premier ministre sous l'autorité du Grand-Duc Henri de Luxembourg, arrivé à la tête du pays le 7 octobre 2000.

Le pays, essentiellement rural, possède des forêts denses dans les Ardennes et des parcs naturels au Nord. Ses principales villes sont Luxembourg, la capitale, et Esch-sur-Alzette. Ses langues officielles sont le luxembourgeois, l'allemand et le français.

Indépendant depuis 1839, il fait partie de l'ensemble appelé Benelux dès 1944. Le pays intégra l'Otan en 1948 et adhéra à la Communauté économique européenne, boostant ainsi son essor économique. Pour un Pib de 52 milliards d'euros (chiffre de 2016), soit plus que les Pib de la Côte d'Ivoire et du Cameroun réunis, pour une population 90 fois inférieure, le Luxembourg a également un des plus élevés Pib par habitant d'Europe avec 78.700 euros estimés en 2017. Le Luxembourg est un pays à l'économie ouverte vers l'extérieur et recourant massivement à la main-d'œuvre étrangère, principalement transfrontalière.

L'agriculture ne représente que 0,3% de son Pib, l'industrie et les services se taillant la part du lion avec respectivement 12,1 % et 87,7 %. La place financière de Luxembourg est très connue et le pays dépend du secteur bancaire pour 26% de son Pib et 18 % de ses recettes fiscales. Toutefois, le Grand-Duché est confronté au défi de la diversification de son économie surtout depuis la fin du secret bancaire le 1er janvier 2015. Il doit également faire face au vieillissement de sa population qui fait peser un risque important sur la soutenabilité de ses finances publiques.

Pour pallier ces inconvénients, une « stratégie de la 3e révolution industrielle » a été dévoilée en 2016. Elle s'appuie sur la convergence des Tic, des énergies renouvelables et des transports et favorise une transition vers un développement plus soutenable basée sur une économie décarbonée. Sur le plan fiscal, une réforme en profondeur a été préparée par le Gouvernement afin de soutenir l'attractivité fiscale du pays pour les entreprises (baisse de 21 à 19% de l'impôt sur les sociétés) et redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes.

Le Luxembourg est un membre actif de l'Onu et a occupé, pour la première fois de son histoire, un mandat de membre non-permanent au Conseil de sécurité en 2013-2014. Le montant brut de sa contribution au budget ordinaire des Nations unies était, en 2013, de 2,27 millions de dollars (0,083 %). Avec son armée de 1000 soldats, le Grand-Duché participe également aux opérations de maintien de la paix à la hauteur de ses moyens. En juillet 2015, la participation du pays à la Kfor (Force pour le Kosovo) a été prolongée jusqu'au 15 novembre dernier. Dans les Balkans,le Grand-Duché est aussi présent. Avec six militaires présents en Afghanistan, il participe, dans le cadre de l'Otan, à la mission « Resolute support ». En Afrique, il a prolongé sa participation aux missions Eucap Sahel Niger et Eutm Mali, Eucap Sahel Mali et à l'opération Eunavfor Med contre le trafic de migrants en Méditerranée. Le Luxembourg soutient, en outre, la force conjointe du G5 Sahel par un appui logistique et dans la formation. En 2016, le pays a alloué 7,5 millions d'euros pour l'aide aux victimes de la crise syrienne et compte maintenir sa contribution à ce niveau pour les cinq ans à venir (37,5 millions d'euros).

Concernant l'Aide publique au développement (Apd) ,en 2016, l'enveloppe luxembourgeoise a atteint 1% du Revenu national brut. Le Luxembourg travaille avec sept pays partenaires (cinq en Afrique de l'Ouest, un en Asie du sud-est et un en Amérique centrale) dans lesquels il mène une politique axée sur la gouvernance, le genre et l'environnement/climat.

Les secteurs prioritaires du Luxembourg sont la santé, l'éducation/formation professionnelle ainsi que le développement local et rural. La part de l'aide bilatérale (70% du total) est en hausse, mais l'action du Luxembourg s'inscrit dans un contexte essentiellement multilatéral.