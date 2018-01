Sénégal: Commune de Mboula - Une ambulance médicalisée au poste de santé de Mbaye Aw

La Synergie d'actions pour le développement économique et social de Linguère (Sades) a remis une ambulance médicalisée au poste de santé de Mbaye Aw. C'est un soulagement pour les populations de cette localité située à 60 km de la commune de Dahra. En effet, ces populations évacuaient leurs patients à bord de charrettes ou de voitures à ciel ouvert.

La place publique du village de Mbaye Aw a refusé du monde pour réceptionner les clés d'une ambulance médicalisée. Ce don est le fruit d'un partenariat entre la Sades et la Fondation espagnole dénommée Luna Nueva. L'objectif de la Synergie d'actions pour le développement économique et social de Linguère est de permettre aux populations d'accéder aux soins de santé. « Nous remercions la Sades qui nous a octroyé cette belle ambulance qui est une vieille doléance. Elle va faciliter notre travail car, autrefois, nous peinions énormément à référer nos patients dans les centres de référence. Pour rallier le centre le plus proche qui est celui deDahra-Djolof, il faut faire 60 kilomètres sur une piste tracée par des charrettes.

Jadis, nous nous rabattions sur des voitures à ciel ouvert communément appelées "Vopou-Yaha" pour évacuer les malades et les charges y afférentes étaient entièrement prises en charge par les patients », a laissé entendre l'Infirmier chef de poste (Icp) Moustapha Cissé. « En effet, c'est la huitième ambulance que nous amenons dans le département de Linguère avec nos partenaires de la fondation Luna Nueva en Espagne. Cette action entre dans le cadre de nos activités de développement social. Nous sommes une association qui œuvre pour le bien-être social. Et nous avons dit que l'Etat du Sénégal fait beaucoup d'efforts dans le cadre de la santé et du développement et nous venons en appoint pour soutenir les efforts du gouvernement dans ce cadre », a laissé entendre le président de la Sades, Momar Talla Bèye. Selon ce dernier, Linguère est un département très vaste, avec deux districts sanitaires qui polarisent beaucoup de postes de santé, mais malheureusement dépourvus d'ambulances.

C'est pourquoi d'ailleurs nous nous attelons à toujours amener des ambulances médicalisées dans ce département afin de soulager un peu les populations. Chaque année, nous organisons une semaine de solidarité au cours de laquelle nous offrons une ambulance, des médicaments, du matériel médical et des bourses scolaires aux élèves. Ainsi nous avons distribué 200 bourses aux élèves les plus méritants dont les parents sont confrontés quotidiennement à des problèmes, ajoute-t-il. Chaque bourse est évaluée à 32.500 de nos francs.