Moussa Konaté Photo d'archives

Buteur mercredi face à Montpellier, Moussa Konaté a encore répondu présent ce samedi, en plantant un doublé lors de la victoire d'Amiens (3-1) face à Guingamp. Muets depuis plusieurs journées, Mame Biram Diouf et Baye Oumar Niasse ont également retrouvé leur efficacité ce week-end lors de la 24e journée de Premier League. Les deux internationaux sénégalais ont marqué pour leurs équipes respectives, Stoke City et Everton.

2018, année de Coupe du monde, les attaquants sénégalais sont fortement attendus et doivent être au top. Moussa Konaté (Amiens), Mame Biram (Stoke City) et Baye Oumar Niasse (Everton) l'ont très bien compris. Ces trois attaquants se sont bien mis en évidence ce week-end dans leurs championnats respectifs. Son équipe, Amiens, n'avait plus gagné en Ligue 1 depuis le 27 novembre 2017, lors de la 15e journée face à Dijon (2-1) et samedi, Moussa Konaté a contribué à mettre fin à cette série de cinq défaites et un match nul. Auteur d'un match correct au stade de la Licorne contre Guingamp de Moustapha Diallo, l'international sénégalais y est allé de son doublé. L'ancien sociétaire du Fc Sion a ouvert le score sur penalty d'abord, avant de donner l'avantage à son équipe (2-1, 79e) en exploitant un centre du virevoltant Harisson Manzala. Bodmer, entré à la place du Sénégalais, clôture la marque (3-1) pour une septième victoire des promus en 22 journées.

Moussa Konaté qui est arrivé cette saison à Amiens, reste le meilleur buteur du club avec 7 réalisations. Mame Biram Diouf également qui n'a plus marqué depuis la 15e journée lors de la victoire de Stoke City (2-1) contre Swansea, le 2 décembre 2017, s'est réveillé samedi, lors de la réception de Huddersfield. L'international sénégalais a été décisif et a contribué de fort belle manière à la victoire (2-0) qui permet à Stoke City de mettre fin à une série de trois défaites de rang. Le Sénégalais inscrit ainsi son cinquième but. Ecrasé le week-end dernier par Tottenham (4-0), Everton a soufflé samedi en arrachant un précieux point à domicile face à West Bromwich Albion. Menés 1 à 0 dès la 7e minute, les Toffees sont revenus de loin. Et c'est Baye Oumar Niasse qui a réglé la situation. Entré en jeu à la 69e minute, l'attaquant sénégalais s'est illustré une minute plus tard, et de fort belle manière, en permettant à son équipe d'égaliser (1-1) et d'éviter ainsi un huitième revers en 24 journées.

BON qui n'a plus marqué depuis la 12e journée lors du déplacement d'Everton à Crystal Palace (2-2) le 18 novembre 2017 inscrit son sixième but. Idrissa Gana Guèye n'a pas disputé cette rencontre. De son côté, Cheikhou Kouyaté et West Ham qui avaient explosé (4-1) Huddersfield lors de la précédente journée, ont été tenu en échec (1-1) à domicile par Bournemouth. En Italie, Kalidou Koulibaly et Naples poursuivent leur marche victorieuse en allant s'imposer 1-0 sur la pelouse de l'Atalanta Bergame ; ce qui leur permet de conserver 4 longueurs sur la Juventus (2e) qui joue ce lundi.

En Ligue 1 française, Strasbourg, avec le vétéran Kader Mangane, s'est imposé 3-2 face à Dijon de Papy Djilobodji suspendu. Ismaïla Sarr et Rennes ont battu (1-0) Angers. Les Messins, Ibrahima Niane, qui vient d'ouvrir son compteur but sur une belle tête décroisée, et Fallou Diagne, se sont inclinés (1-3) face à Monaco sans Keita Baldé.