Sénégal: Ziarra annuelle à Touba - Le Dahira du Soleil sollicite les prières de Serigne Mountakha Mbacké

Le Dahira Miftahoul Nasri de la Sspp Le Soleil a effectué sa ziarra annuelle auprès du nouveau Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké à Touba avant-hier samedi. Une occasion saisie par les membres pour solliciter la bénédiction du saint homme.

La ziarra annuelle du Dahira Miftahoul Nasri du Soleil avant-hier samedi à Touba auprès du nouveau Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, fut un grand moment de spiritualité, de recueillement mais aussi de ferveur. Après plus de trois heures de route, le Dahira arrive à Touba, plus précisément à la demeure de Cheikh Thioro Mbacké sur la route de Ndindy, pour attendre l'audience avec le nouveau khalife qui s'est déroulée dans l'après-midi à la résidence Cheikhoul Khadim.

Un moment mis à profit par les membres du Dahira pour recevoir des conseils de Cheikh Thioro.

Ce dernier a invité les membres du Dahira à s'unir davantage, à être véridiques et à tout faire pour préserver et renforcer leur outil de travail. Cette rencontre est marquée par des remerciements et des sollicitations renouvelées de prières auprès de Cheikh Thioro Mbacké. Sous la houlette du Dieuwrigne Ousmane Kane, Sokhna Diagne et Mme Touré, les travailleurs ont aussi et surtout imploré des prières pour le Soleil qui a nouvellement changé de direction. Une requête bien notée par le cheikh qui a rassuré les membres du Dahira. « Les liens qui nous lient vont demeurer », a souligné Cheikh Thioro Mbacké qui va « continuer » à prier pour un Soleil toujours plus radieux. Le compagnonnage entre Cheikh Thioro et le Dahira Miftahoul Nasri date de longtemps. Le ziarra annuelle de cette structure est facilitée par le saint homme qui, comme à l'accoutumée, a accompagné les membres chez le nouveau Khalife général des Mourides.

Apres quelques minutes d'attente, Serigne Mountakha Mbacké apparaît devant une foule de fidèles tout émus psalmodiant quelques paroles pour réitérer ses convictions et renouveler son allégeance au nouveau khalife et bien évidemment solliciter encore et toujours des prières. Auparavant, le Dahira est passé à Gouye Mbind pour présenter ses condoléances à Serigne Moustapha Ibn Sidy Moctar pour le rappel à Dieu du Khalife général Cheikh Sidy Moctar Mbacké.

Les membres du Dahira sont aussi allés à la grande mosquée, aux mausolées des khalifes sur l'esplanade de la mosquée et aux cimetières pour des prières.

En plus des travailleurs des différents services du Soleil, il y avait des retraités comme Mame Diarra Sakho, Meissa Niang et Mamadou Kane, mais aussi des habitants de Yarakh au ziarra annuelle.

Une initiative saluée par tout le monde. Pendant toute la durée de la ziarra mais aussi bien à l'aller qu'au retour, la ferveur et la dévotion étaient au rendez-vous. Une occasion saisie par des gens comme Hamdy Gaye pour inciter les plus jeunes devant assurer la relève à s'engager davantage dans la religion et le Dahira.