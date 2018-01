Afrique: CHAN 2018 - Le Nigéria prudent face à la Guinée équatoriale

« On n'a pas de choix que de battre l'équipe de Guinée Equatoriale. On va faire le maximum pour atteindre cet objectif car on sait qu'au Nigéria, les gens attendent beaucoup de nous. Le succès face à la Libye nous a fait beaucoup de bien sur le plan psychologique. Les joueurs sont très motivés. Notre adversaire est éliminé dès la seconde journée, cela ne veut pas dire que ce sera une partie facile pour nous. On doit faire très attention à cet adversaire. Nous allons attaquer dès l'entame de la rencontre pour essayer de se mettre à l'abri très rapidement », a confié l'entraîneur du Nigéria Salisu Yussuf.

Dans le groupe C du CHAN 2018, trois équipes ont des chances d'accéder au deuxième tour. Si le Nigéria (4pts+1) et le Rwanda (4pts+1) sont en pole position, la Libye (3pts +2) n'a pas encore dit son dernier mot. La tâche semble moins difficile pour le Nigéria.

