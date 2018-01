Afrique: CHAN 2018 - Rwanda - Objectif, les quarts de finale

Le Rwanda affrontera la Libye ce mardi dans le dernier match du Groupe C du CHAN 2018. L'entraîneur-chef de l'équipe nationale rwandaise, Antoine Hey, a avoué être sous pression pour remporter le dernier match du Groupe C contre la Libye pour atteindre les quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2018).

« Nous y sommes au dernier match. Il sera très important pour nous car on doit gagner ou réaliser un match nul pour se qualifier au deuxième tour. On veut réaliser cet objectif pour faire plaisir à la population rwandaise. Le match sera très difficile car nous allons affronter une équipe de Libye sous une pression terrible. Sa défaite face au Nigéria lors du dernier match l'oblige à gagner contre nous pour se qualifier. Nous jouerons le match au complet puisqu'il n'y a ni blessés, ni suspendus. J'ai demandé aux joueurs de rester concentrer sur le terrain et faire très attention de l'équipe libyenne. Nous allons reconduire notre stratégie. Elle sera la même car on ne change pas une stratégie qui a donné des fruits », a déclaré Antoine Hey l'entraîneur du Rwanda.

« Notre objectif, c'est la qualification pour le quart de finale. Je pense que nous avons réussi le plus important jusque-là avec un nul face au Nigéria qui est un grand ténor du football africain, puis un succès face à la Guinée Equatoriale. Maintenant, on doit battre la Libye. On jouera pour gagner et tous les joueurs sont décidés à se donner à fond pour remporter les trois points », a ajouté Eric Ndayishimiye le capitaine du Rwanda.