Congo-Kinshasa: Rémi Mulumba - Le Congolais en route pour la Belgique

Eupen devrait bientôt enregistrer l'arrivée de Rémi Mulumba, un milieu défensif congolais de 25 ans, selon la Dernière Heure.

Eupen est toujours en quête de renforts et plus particulièrement d'un défenseur et d'un milieu. Pour l'entrejeu, cela pourrait bouger dès ce mardi puisqu'il se dit que le club eupenois aurait trouvé un accord avec Rémi Mulumba, milieu du Gazélec Ajaccio (Ligue 2 française) et international congolais.

Le Léopard de la RDC est attendu ce matin à Eupen pour passer la visite médicale et parapher un contrat de 18 mois. Le joueur de 25 ans a vidé son casier hier, avant de s'envoler pour la Belgique. Il s'agira de sa première expérience à l'étranger, après des passages à Dijon, Amiens, Ajaccio ou encore Auxerre.

Droitier, Rémi Mulumba a été découvert à Amiens avant de passer à Lorient puis de multiplier les prêts et transferts: Dijon, à nouveau Lorient, Auxerre et, depuis deux ans la Corse et le Gazélec Ajaccio. Cette saison, le Congolais a été douze fois titulaire avec Ajaccio. Il compte 1066 minutes de jeu.