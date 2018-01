Maroc: Organisation Mondial 2026 - Le Maroc en opération séduction

En marge du Total CHAN 2018, le Maroc a présenté mardi à Casablanca sa candidature pour l'organisation de la Coupe du monde 2026 à la presse internationale. Il s'agissait de dévoiler le logo officiel et afficher les atouts du Royaume chérifien.

« En faisant valoir ses valeurs d'authenticité, de tolérance, d'humilité, d'équité et de passion, le Maroc s'engage à organiser une Coupe du monde humaine, authentique et qui léguera à la jeunesse Marocaine et Africaine un héritage durable« , a confié Moulay Hafid Elalamy, président du Comité local d'organisation.

Candidat pour la 5è fois à l'organisation d'un Mondial, « le Maroc a réalisé des progrès fulgurants depuis 2003, tant au niveau des infrastructures sportives et hôtelières, qu'au niveau de son réseau aéroportuaire, autoroutier et de transports publics« , évoque pour sa part Rachid Talbi El Alami, ministre de la Jeunesse et des Sports.

D'après les intervenants, 6 stades seront à rénover, 8 à construire pour 2026. Aucun chiffre concret n'a été avancé pour cette organisation. Et le Royaume croit en ses chances et définit son approche comme celle de tout le continent africain.

A noter que le Maroc s'est adjugé les services du groupe Vero pour son lobbying. Cette société anglaise vient d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques 2024 pour Paris (la capitale française).

Le pays hôte du Mondial 2026 sera connu le 13 juin prochain à travers un vote des pays membres de la FIFA. Le Maroc est en concurrence avec les Etats-Unis, le Canada et le Mexique qui ont présenté une candidature commune.