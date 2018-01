Angola: Le ministère de l'Energie et des Eaux pour un partenariat avec l'Angop

Luanda — Le Ministère de l'Energie et des Eaux souhaite un partenariat plus étroit avec l'Agence Angola Press « Angop » dans sa mission de collecte, traitement et diffusion des dépêches afin que le citoyen ait une réelle perception des actions et investissements en cours dans le secteur électrique et de l'eau.

Ce portefeuille veut aussi que l'Angop, en tant que partenaire stratégique de la campagne de sensibilisation, puisse divulguer les dommages causés par le vandalisme des équipements électriques, qui mettent en cause tous les efforts déployés pour améliorer l'approvisionnement énergétique du pays.

Compte tenu de sa présence dans toutes les municipalités du pays, le Ministère souhaite que l'Angop contribue à sensibiliser les citoyens, à travers la diffusion de l'actualité éducative, aux risques de vandaliser les installations électriques, notamment lorsqu'elles sont sous tension.

Les responsables du secteur de l'électricité et de l'eau veulent, avec cette démarche plus de collaboration avec cet organe d'information afin que les citoyens sachent ce que le pays vivait avant la réalisation de ces investissements.

Pour cet objectif, la directrice du Cabinet et de la Communication Institutionnelle et de la Presse du Ministère de l'Energie et des Eaux, Neusa Cumbe, a visité les installations de l'Angop lundi et a tenu une réunion de travail avec l'administrateur en charge du contenu informatif, José Chimuco, en vue d'analyser le partenariat de ces deux institutions.