Afrique: CHAN 2018 - Seule la victoire intéresse la Libye face au Rwanda

Trois sélections seront en lutte ce soir dans le groupe C pour décrocher les deux places qualificatives en quarts de finale du CHAN 2018. La Libye, troisième du groupe, disputera un choc face au Rwanda avec l'obligation de gagner pour se qualifier au tour prochain.

« Pour nous, les choses sont claires. On joue une finale où on doit gagner. Seuls les trois points nous intéressent. D'ailleurs, je peux vous dire que c'est le match le plus important depuis que j'ai commencé ma carrière d'entraîneur. Nous avons perdu face au Nigéria car nous n'avons pas bien entamé le match puis le doute s'est installé chez les joueurs. On a supervisé le Rwanda lors de ses deux matchs et nous avons pu avoir une idée sur notre adversaire. Nous allons mettre en place une stratégie pour gagner. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend. Il va falloir être solidaire et volontaire pour gagner le match », a confié Omar El Maryami l'entraîneur de la Libye.

« Le match du Nigéria fait partie du passé. Nous l'avons complètement oublié. Maintenant, on ne pense qu'au Rwanda. Il faut gagner. Notre sort est entre nos mains. On demande pardon à nos supporters et aux Marocains qui nous ont encouragés pour la défaite inattendue face aux Supers Eagles. On leur demande de venir nombreux nous encourager et on leur promet de ne pas les décevoir », a ajouté Mohamed Nashnush le capitaine de la Libye.

Les Chevaliers de la Méditerranée ont, pour ce faire, besoin d'une victoire ce soir face au Rwanda. Un match qui s'annonce difficile pour les Libyens qui auront affaire à des Rwandais invaincus en deux matches et qui n'ont besoin que d'un nul pour se qualifier pour le prochain tour du CHAN 2018.