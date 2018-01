Afrique: CHAN 2018 - Ce sera Maroc-Namibie et Zambie-Soudan

Comme le groupe A dimanche avec le Maroc et le Soudan, l'enjeu de cette troisième journée dans la groupe B… Plus »

En quarts de finale, le Maroc affrontera la surprenante équipe de Namibie le 27 Janvier à Casablanca à partir de 16h30. Dans la même soirée se tiendra le second quart de final, au grand stade de Marrakech entre la Zambie et le Soudan. Le coup d'envoi sera donné à 19h30.

A Marrakech par contre, on sentait les vacances. Pas d'enjeu, ni engouement. L'Ouganda et la Côte d'Ivoire se sont contentés d'un nul vierge, au terme d'une rencontre ennuyante. Atteints psychologiquement après l'élimination prématurée, les joueurs des deux équipes ont donné l'impression d'avoir la tête ailleurs.

Dix minutes plus tard soit à la 22', Lazarous Kambole égalise pour la Zambie, après avoir hérité d'un centre en retrait d'Ernest Mbewe qui, sur le côté droit avait éliminé tous ses adversaires et son coéquipier n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Le match se solde sur un résultat de parité (1-1), malgré quelques tentatives des deux équipes en seconde période.

Les Chipolopolos ont manqué l'ouverture du score dès la 7' lorsque Ernest Mbewe déborde sur le côté droit et centre dans le paquet. Le portier namibien, Loydt Kazapua manque sa sortie, et la tête de Kondwami Mtonga le cadre.

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.