Cote d'Ivoire: Une unité de façade complexe entre les partis RDR et PDCI

Rechercher des solutions pour promouvoir le livre et inciter les élèves à s'adonner à la… Plus »

Quand les chefs ont parlé, nous on ne doit plus écouter ce que les uns et les autres disent. Évidemment, il y a des esprits disparates qui peuvent penser ce qu'ils pensent, mais nous nous obtenons le discours de nos chefs ».

C'est par un communiqué aussi cinglant que lapidaire que le porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, a répondu ce lundi à son ex-homologue, l'ancien porte-parole du Rassemblement des Républicains (RDR), Joël N'Guessan. Kobenan Kouassi Adjoumani s'offusque des allusions tendancieuses, offensantes à l'encontre des cadres du PDCI, de déclarations à la limite insultantes contre le parti et le président Henri Konan Bédié.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.