Mali: Formation professionnelle - Le projet ACEFOR financé à 5, 8 milliards FCFA par l'AFD

Cette indication chiffrée a été donnée lors de la deuxième session du comité de pilotage du Projet de l'amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation professionnelle (ACEFOR). Cette rencontre s'est tenue jeudi 18 janvier 2018 dans les locaux du Conseil national du patronat du Mali (CNPM).

La cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par le secrétaire général par intérim du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Boucary Togo.

C'était en présence de l'assistant technique national du projet ACEFOR, Charles Lovis Bakyono, du représentant de l'Agence française de développement (AFD) Amadoun Dicko et de plusieurs participants.

Le projet ACEFOR est un appui de la France aux efforts de notre gouvernement dans le domaine de la formation professionnelle.

En effet, la signature de cette convention de financement en août 2013 entre notre pays et l'agence française de développement vise l'amélioration et la diversification de l'offre de formation professionnelle dans les régions de Sikasso et Ségou.

Le montant de la convention est estimé à cinq millions d'euros (soit 3,2 milliards FCFA) couvrant les composantes 1, 2, 3 et 5.

Quant au coût de la composante 4 relevant de la maitrise d'ouvrage des conseils régionaux de Ségou et de Sikasso, il se chiffre à quatre millions d'euros (2,6 milliards FCFA). Ce qui donne un montant global de 5, 8 milliards FCFA.

Ce projet vise à améliorer l'employabilité des jeunes et à renforcer la compétitivité des entreprises des secteurs formel et informel par la formation professionnelle à leurs besoins de compétences.

Le projet ACEFOR a aussi pour objectif d'améliorer l'offre de formation professionnelle dans le domaine para-agricole des régions de Sikasso et Ségou, et le dispositif de formation professionnelle en favorisant la mutualisation des pratiques et des ressources entre les centres de formation professionnelle ainsi que le renforcement de la capacité de formation.

Il contribue à l'employabilité des jeunes dans ces localités par l'accompagnement à l'entreprenariat et le renforcement des liens avec les entreprises des secteurs formel et informel.