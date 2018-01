Mali: Le projet agro-industrie de fabrication de panneaux particules financé à plus 16,2 milliards de FCFA

Ce gros investissement a été révélé par le promoteur de l'Usine en chantier, Tahirou Sy. C'était lors de la récente visite du ministre du Développement industriel. Pour la circonstance, Mohamed Aly Ag Ibrahim, accompagné d'une forte délégation, a pu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du chantier et des installations du projet agro-industrie de fabrication de panneaux particules, des mobiliers de bureaux et de maison à partir de la paille de riz de la Société Sadasy-Sa, une première en Afrique à ce jour.

C'était le jeudi 18 janvier dernier au siège de l'usine en chantier à Manabougou sur la route de Koulikoro. Il ressort de cette visite que le projet est entré en phase terminale avec un taux d'avancement global de plus de 90%.

Selon le promoteur, le projet Sadasy-SA est un investissement de plus de 16,2 milliards de FCFA, financé en grande partie par Industrial Développement Corporation of South Africa (IDC) d'une part et d'autre part par les différents actionnaires de la Société et des Banques locales.

En outre, il ressort que ce projet est très innovant et s'inscrit dans un cycle de durabilité et de protection de l'environnement. Sa réalisation va permettre la création de 200 emplois. « Il valorisera le secteur agricole en procurant de la valeur aux résidus agricoles considérés.

La collecte industrielle de la paille, rendue possible par le projet permettrait de mettre à la disposition des éleveurs ou unités d'aliments de bétail plus d'un million de tonnes de paille bottelée correspondant au besoin en fourrage de plus de 250 000 bovins, selon le promoteur de la Société .

« Il permettra également de créer des entreprises formelles, des emplois et de diminuer les importations massives de mobiliers en bois en provenance des pays côtiers de l'UEMOA et d'Asie », a indiqué TahirouSy

Après avoir fait le tour de l'ensemble des installations, le ministre se dit très impressionné de l'état d'avancement des travaux de l'unité en construction, ainsi que la qualité de l'investissement. « Nous avons vu un projet important.

Il nous a été confirmé qu'une telle unité n'existe pas en Afrique à ce jour. Donc, c'est avec beaucoup de fierté que nous avons eu à faire cette visite guidée», s'est réjoui Mohamed Aly Ag Ibrahim.