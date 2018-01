Cote d'Ivoire: Concert jazz - Luc Sigui pleure sur scène

A même sol, certains étaient assis entre les allées. D'autres sont restés debout dans le fond et sur les flancs gauches et droits de la salle en dehors de laquelle il y en avait encore quelques-uns. L'Institut français a affiché complet le week-end dernier.

Pas les fans (Luc dit ne pas aimer ce mot) mais les amis fidèles, les personnes exceptionnelles, les frères et soeurs du guitariste se sont agglutinés pour le voir jouer. Et l'artiste et ses Quieeuuu (Anges en Yacouba) ont tenu leur promesse.

Il s'était agi de livrer un message de paix, d'humour et d'amour entre habitants d'un même pays. Et Luc de souligner nos enrichissantes différences raciales, ethniques en risquant des blagues sur les Blancs, les Noirs, les dioulas, bétés, les Yacouba.

La pilule est passée au point que l'un des refrains de la soirée a été : « libérez » sur fonds de participation du public invité à monter sur scène pour danser, à rire, à chanter car le jazz de Sigui se veut peu électif et populaire à souhait, sous de plurielles allures consubstantielles. Le peuple ivoirien qui a déjà pris rendez-vous pour mars prochain, aime et ce loin d'être rien.

Promesses d'hommages tenues

Cette soif de communion, d'amour, le musicien la tient certainement de la fragilité de nos vies et des départs de bien des êtres chers auxquels il a tenu à rendre hommage.

A Fax Clark (1925-1997), premier musicien jazz de Côte d'Ivoire parti en 1946 avec les étudiants ivoiriens et revenus en ayant choisi la trompette comme métier à la suite de sa bouleversante rencontre avec le trompettiste américain Louis Armstrong.

Findjougou (mauvaises choses en malinké), son tube a été repris littéralement par l'orchestre qui n'a pas hésité à propulser en avant les solos de N'cho Edihamel à la trompette. Luc venait ainsi de tenir sa première promesse prise le 26 janvier 2017 lors de son concert précédent quand un mélomane lui a demandé d'extirper de l'oubli les anciens.

Hommage a aussi été rendu au guitariste ivoirien, Jimmy Hyacinthe en reprenant Liké fê (les bonnes choses).

A Bob Marley aussi, hommage a été rendu par une reprise de Turn your light down law, titre repris par sa bru Laureen Hill du groupe Fugees. Pour ce faire, c'est la représentante de la Côte d'Ivoire aux jeux de la francophonie, Mati Tiya, Khalil Riad à l'état civil qui tenait le chant.

Le résultat de la transformation du reggae en slow, du rythme à une musique d'écoute a plu et le public a acclamé la prestation de la guest.

Présent au concert précédent, le deuxième guest est Yann Cédric Mambo de noir vêtu et chantant « Tata you Jesus » de Kirk Whalum le saxophoniste chanteur américain, auteur du sax sur le titre « I will always love you » de Whitney Houston.

Yann Cédric et son scat (onomatopées chantées) a séduit le public de sa voix de mêle casse (rauque par endroit), et de son vêtement de grands soirs.

Hommage a été rendu à Fela par la convocation sur scène du présentateur télé et radio Claude Tamo, ami et non fan du musicien.

Gisèle, détentrice d'une voix sépulcrale a elle, repris « Way maker ». Son tour de chant a fait l'unanimité dans une salle qui a cédé au standing ovation. Surtout qu'elle était soutenue au chœur par les sœurs Dion.

L'hommage le plus poignant a été celui rendu au guitariste Dez Gad, le défunt propriétaire du Music'Hall. La scène a été réaménagée. Pas de section cuivre à droite, ni de vocale à gauche, Edi N'Cho et Christiana Coulibaly d'une part et les sœurs Dion s'étant retirées.

Certainement pour épouser l'atmosphère et la posture de Dez, deux chaises sur lesquelles se sont assis deux amis occupent l'avant de la scène. Isaac Kemo le sax présent au spectacle précédent pour reprendre "Just the two us" et Luc Sigui forment un duo.

Ils interprètent « Just an imagination ». Sigui habité par celui qu'il évoque, invoque et convoque connait une transe intérieur et ses doigts agiles déchirent la quiétude créée dans la salle où femmes et hommes font silences de leurs émotions et pensées. L'artiste écrase une larme dans la lumière bleue nuit qu'a réussi à discrètement créer Sam Bapes, le très expérimenté ingénieur lumières.

Un troisième album de classe

Outre les hommages, le guitariste donne un aperçu de son troisième album. On écoute "Adeva" et sa basse des années 80. Encore sous le coup de l'émotion certainement, Luc pendant ce morceau, reconduit le thème de "Joe Will", la pièce maitresse de Dez Gaz.

On écoute aussi Deglefesu, un autre titre de son album bientôt sur le marché. Pour ce titre, un masque au vêtu de rouge apparait.

Il danse sur un rythme collégial dont l'exécution traduit la polyvalence des musiciens. N'cho le trompettiste est passé à la percu, Josias Tah sortant a peine d'une composition de balafon à l'Insaac quelques heures auparavant, a lâché sa barre de chime pour le djembé, le pianiste Zoro Bi tient les cloches et Yapo Assi Harold Junior reste batteur.

Sous le masque se dissimule un gouro de Gohitafla âgé de 30 ans et répondant au nom de Lucien Botti. C'est un transfuge du groupe Sotheca. Figurant encore sur le prochain album « Signature » a lui aussi été mis en chorégraphie par deux danseuses du Moayé Groupe.

Mention spéciale pour le son avec Martial Capi et Roni Paulo le patron de "Diphone event" une structure de location de matériel son. Bravo à Serena Music de Marie Hélène Costa et à Luc dont le temps de démonstration des solos reste encore à augmenter.