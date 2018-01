Ile Maurice: Meurtre à Sainte-Croix - Baba et Marlen retournent sur le lieu du crime

Leung Fook Sen To Chin, 65 ans, alias Baba et son frère Leung Laeng Sen Leung To Chun, âgé de 68 ans, plus connu comme Marlen, ont participé à une reconstitution des faits ce mardi 23 janvier.

Une charge provisoire de meurtre pèse sur eux suite à l'agression mortelle de Patrick Gaëtan Souavé, le jeudi 11 janvier dernier. Ce dernier avait été agressé à mort après s'être introduit dans le commerce de Baba et de Marlen à Sainte-Croix, soit le Restaurant Central.

Lors de la reconstitution des faits, Baba a indiqué aux enquêteurs l'endroit où il se trouvait lorsqu'il a entendu du bruit. Il a avancé qu'à ce moment-là, il était à l'étage du restaurant et regardait la télé.

Pour sa défense, ce dernier a avancé qu'il a tabassé le présumé voleur dans l'unique but de protéger son frère Marlen.

Quant à Marlen, il a soutenu qu'il était dans le restaurant lorsque Patrick Gaëtan Souavé s'y serait introduit. Les deux frères étaient accompagnés de leurs avocats. A savoir que les hommes de loi Neelkanth Dulloo et Neil Pillay défendent Baba et Me Drawnacharya Ortoo représente Marlen.

Par ailleurs, l'enquête policière est menée par la Criminal Investigation Division de Port-Louis nord, sous la supervision du surintendant de police Bansoodeb et de l'Acp Husnoo, Divisional Commander de Port-Louis nord.