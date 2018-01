Sud-Soudan: La FAO a besoin de 7,5 millions de dollars pour une campagne de vaccination du bétail

Au Soudan du Sud, la CTSAMM (Ceasefire and Transitional Security Arrangments Monitoring Mechanisms), un organe de l'IGAD… Plus »

Cela permettra également de pallier à certains problèmes majeurs, notamment lorsqu'il s'agit de fournir des soins de santé animale et de livrer des médicaments au Soudan du Sud : la distance, la chaleur du climat (la température moyenne est de 30 degrés Celsius et peut monter jusqu'à 45 degrés Celsius au cours des mois les plus chauds), le manque d'infrastructures et les soins de santé.

Les agriculteurs de cette région nous ont dit que leur bétail avait été malade pendant plusieurs mois et nous avons réussi à parvenir jusqu'à eux à temps pour évaluer la situation, apporter les soins de santé nécessaires et démarrer les vaccinations qui permettront de protéger le bétail des principales maladies.

« Jusqu'à ce jour, nous avons réussi à vacciner 300.000 animaux et à les protéger de maladies courantes telles que le charbon symptomatique, la septicémie hémorragique et l'anthrax, dans l'Etat d'Aweil, dans le nord-ouest du pays.

« Dans la plupart des régions du pays, la FAO et ses partenaires sont les principaux fournisseurs de vaccins. Nous essayons de vacciner autant d'animaux que possible.

