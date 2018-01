Congo-Brazzaville: Bassin du Congo - Brazzaville va abriter le siège du Fonds bleu

L'artiste musicien et son groupe offriront un spectacle gratuit au public dénommé « Une… Plus »

L'utilisation durable des biodiversités terrestres, marines et côtières, ainsi que la préservation des ressources en eau et la promotion de l'économie bleue, recommandent des actions concertées des pays riverains. S'ajoute à cela l'épineuse question de la mobilisation des ressources financières nécessaires à soutenir les projets d'intérêt commun.

« En tant que président de la commission climat du Bassin du Congo, il me paraît nécessaire, au terme d'une année 2017 particulièrement dense en événements internationaux consacrés au défi climatique, de coordonner nos approches sur les modalités de financement du Fonds bleu, bras financier de ladite commission (... ) », a-t -il confié.

La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) prévue du 28 au 29 janvier à Addis-Abeba, en Ethiopie, va constituer un tournant majeur dans la mobilisation des financements et la mise en œuvre effective du Fonds bleu pour le Bassin du Congo. Denis Sassou N'Guesso devrait en profiter pour faire le point à ses pairs africains sur les résultats « globaux » des actions qu'il a menées durant l'année dernière.

