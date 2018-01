Congo-Brazzaville: Partenariat public-privé - Arsène Sita élevé au grade d'officier dans l'ordre du mérite congolais

Nommé en novembre 2017 au grade d'officier, en compagnie d'autres personnalités par le chef de l'Etat, à l'occasion du 59e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, le président directeur général des sociétés Coddipa et Sikar-Finance a reçu sa distinction honorifique le 20 janvier à Brazzaville.

Arsène Sita a reçu sa distinction des mains du grand chancelier des ordres nationaux, le colonel Norbert Okiokoutina, en présence du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, Henri Djombo, et du ministre des Postes, télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo. Le président directeur général des sociétés Coddipa et Sikar-Finance a été congratulé pour sa contribution active au développement du partenariat public-privé, à travers ses deux structures qu'il a créées, offrant ainsi des emplois directs à plus de cent cinquante Congolais. Il s'agit notamment des sociétés Coddipa (Congolaise de développement et de distribution des produits agroalimentaires) et de Sikar-Finance.

Créée sur les cendres de la Sofab privatisée, la Coddipa est une société de droit Ohada au capital de cinq cents millions FCFA. Nourrissant l'ambition d'exercer le leadership dans le secteur de l'agroalimentaire, elle développe des activités verticalement intégrées pour l'éclosion des productions d'élevage et de la transformation agroalimentaire. Selon Arsène Sita, ces activités sont actuellement soutenues par des exploitations agricoles pour la production des matières premières en interne et en partenariat avec des groupements villageois. Le but étant d'anéantir les contraintes observées et réduire tant soit peu les coûts de production avec pour corollaire des incidences positives sur les produits finaux. « Il s'agit là d'accompagner les efforts entrepris par le gouvernement de la République dans le cadre de la diversification de l'économie, de contribuer à la sécurité alimentaire par l'augmentation de la production nationale et à l'amélioration de la balance de paiement », a-t-il déclaré, annonçant que sa société compte à ce jour quarante-deux emplois directs créés.

Quant à la société Sikar-Finance, fondée en 2003, elle est le premier partenaire de la Société des postes et de l'épargne du Congo (Sopéco). Comptant cent vingt-cinq emplois directs, Sikar-Finance a, dans le cadre de son partenariat avec la Sopéco, permis la réhabilitation et la réouverture de cinq bureaux de poste à travers le pays (Madingou; Ngo; Makoua; Abala et Mouyondzi). Elle est parvenue au développement d'un réseau d'agences à l'échelle représentative nationale dans le but d'offrir des services financiers de proximité sur le réseau MoneyGram international.

« J'exprime ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à l'endroit du président de la République, grand maître des ordres nationaux à qui, il a plu de me faire officier dans l'ordre du mérite congolais, une distinction honorifique dans la hiérarchie des grands ordres nationaux. Cela m'encourage et m'engage à observer davantage les valeurs qui justifient cette distinction afin de continuer à apporter ma modeste contribution à l'édification de notre pays », s'est engagé Arsène Sita, exhortant l'ensemble des agents à s'engager davantage dans la recherche effrénée du travail bien fait.