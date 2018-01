Congo-Brazzaville: La clinique Aloha-Congo ouverte au public

L'artiste musicien et son groupe offriront un spectacle gratuit au public dénommé « Une… Plus »

Fondée par la sœur Eliane Julienne Boukaka, l'Aca est une association qui prend soin, à travers sa maison de santé, des personnes malades, en situation curative ou palliative. Accompagnées parfois à leur domicile, ces personnes bénéficient également d'une prise en charge globale (psychologique, physique, sociale et spirituelle). On y trouve aussi une hospitalisation du jour. « Il s'avère que nous visitons les personnes malades à domicile. Mais à un certain moment, elles ont besoin d'autres soins plus intenses. C'est pourquoi, nous avons pensé que pour mieux les prendre en charge, il fallait construire une maison médicale où nous pouvons les transférer », a conclu Thalina Carine Kandza.

Dotée d'un laboratoire pour tous les examens médicaux, cette maison offre également un suivi psychologique. « Cette campagne a pour objectif de faire connaître la maison, mais aussi d'aider la population congolaise à avoir certains soins, parce que le mois de janvier est tellement long et compliqué. Lorsque les examens s'avèrent positifs, il y a un traitement à moindre coût. Donc à 2 000 FCFA vous avez tout le traitement du paludisme pendant trois jours. Si la glycémie est élevée, on vous conduit vers un spécialiste qui est sur place. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de distinction », a expliqué la sœur Thalina Carine Kandza, bénévole d'accompagnement, chargée à la communication de la Maison de santé Aloha- Congo.

