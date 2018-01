Congo-Brazzaville: Musique - Yves Saint Lazare et K Musica en concert ce week-end

L'artiste musicien et son groupe offriront un spectacle gratuit au public dénommé « Une mélodie pour un geste humanitaire », le 28 janvier à l'Espace culturel Yaro, une façon pour eux de souhaiter une bonne entame d'année à leurs fans.

Récemment distingués par l'Association des auditeurs des radios locales nationales et des journalistes chroniqueurs pour leurs efforts dans la reconstruction et la contribution à l'édification de la nation congolaise, Yves Saint Lazare et son orchestre K Musica Lé Ngouosi la Ngoué seront à Loandjili pour égayer leurs fans du 4e arrondissement de la ville océane.

Ce concert se tient après une fin d'année faste qui a vu l'orchestre sortir deux singles : Tchimpamu et Voisin. Deux des chansons qui figurent dans leur prochain album Mad Rush 777 Etincelles qui sortira cette année. Un opus riche avec des textes thématiques (société, éducation, ingratitude, espoir, orphelin... )

Yves Saint Lazare et K. Musica constituent un binôme indissociable qui vit le jour le 12 novembre 2012. Le single C'est le moment annonce, de manière fracassante, les couleurs de ce groupe dont les éléments pétris de talent ne cherchent aujourd'hui que la reconnaissance due à leur talent. Des années durant, K.Musica et Yves Saint Lazare ont marqué de leur empreinte la scène musicale de la ville mais aussi d'autres localités du pays par la régularité dans l'organisation des concerts.

En février 2016, au moment de la sortie de l'album La montée de l'aigle, c'était la consécration tant attendue du groupe après plusieurs mois de dur labeur. À l'orée d'une année qui promet, Yves Saint Lazare et KMusica vont offrir au public de l'Espace Yaro un concert inédit et riche en sons et couleurs.