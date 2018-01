Gabon: Livreur Gabon - Une initiative des jeunes gabonais

Que l'on soit entrepreneur, gérant d'entreprise, directeur, artiste, créateur ou bien tout autre métier, nous avons tous, un point en commun : l'envie de réussir. C'est dans cette optique que deux jeunes gabonaises, deux étudiantes, ont eu l'idée de créer leur entreprise de livraison. Le Livreur Gabon, pour faciliter la tâche aux ménages, aux entreprises et bien d'autres d'effectuer leurs différentes courses.

Créé seulement le 28 août 2017, Le Livreur Gabon fait son bonhomme de chemin. D'Akanda à Owendo en passant par Libreville, l'entreprise créée par deux jeunes étudiantes gabonaises semble inspirer plus d'un. Les demandes s'accroissent et la jeune entreprise semble débordée. Les deux étudiantes, inscrites en faculté de médecine disent n'avoir pas eu peur d'essayer. Comme quoi, « mieux vaut l'échec à l'incertitude » disent-elles.

Le Livreur Gabon, nous disent-elles, permet de faire gagner les ménages, les sociétés et même les particuliers en temps pour leurs différentes livraisons. Pour une course urgente ou une envie particulière (Pharmacie, grande surface, restaurant ... ), Le Livreur Gabon reste disponible quand vous ne l'êtes pas, affirment-elles au 04277062 /02367920. Il suffit simplement de prendre contact avec elles, l'entreprise se charge de la course à ses frais que le demandeur paiera à la livraison plus les frais de commissions. Le prix de la commission à Libreville à Akanda comme à Owendo jour s'élève seulement à 2000fcfa et la nuit à 2500fcfa.De 8h à 22h du lundi au samedi et de 8h à 17h les dimanches.

« Chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour quelqu'un a pris une décision courageuse », nous dit Peter Drucker, Consultant américain en management. C'est le cas de ces deux étudiantes gabonaises qui sont ou peuvent être source d'inspiration pour la jeunesse. C'est un exemple qui devra faire école et inspirer.