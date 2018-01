Congo-Kinshasa: La Francophonie condamne avec fermeté les violences policières qui ont causé plusieurs morts et blessés

Michaëlle Jean rappelle qu'en toutes circonstances, les autorités sont tenues de prendre les mesures appropriées en vue de garantir le respect et le plein exercice de l'ensemble des droits et des libertés, y compris, le droit de manifester pacifiquement. Elle déplore la dégradation continuelle de la situation, en particulier, le blocage politique dans lequel est plongé cet Etat membre.

La secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean condamne avec fermeté les violences policières qui ont causé, le 21 janvier, lors des marches pacifiques du Comité laïc de coordination (CLC), plusieurs morts et blessés et qui ont donné lieu à de nombreuses arrestations, indique un communiqué de la Francophonie.

