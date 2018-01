L'Ecole Nationale de la Formation en Economie Familiale et Sociale (Enfefs) a célébré, samedi dernier, ses «25 ans au service du développement économique et social». Cette commémoration s'est tenue à la maison de la presse avec la participation du représentant du ministre de la formation professionnelle d'apprentissage et d'artisanat. Lors de cette journée, 18 récipiendaires de différentes sections (habillement, restauration, développement local et coiffure) sont décorés.

La célébration des 25 ans de l'Ecole Nationale de la Formation en Economie Familiale et Sociale (Enfefs) est organisée le samedi 20 janvier 2018, à la maison de la presse.

A travers un film visionné lors de cet événement, la directrice d'ENFEFS, Madame Maimouna Kanté Camara, a pu rappeler histoire de cette institution : «L'ENFEFS née de la fusion de l'école normale d'enseignement technique féminin (ENETF) de Dakar et du centre de formation des moniteurs d'économie familiale et rurale (CNFMEFR) de Thiès, est créée et organisée par le décret 91-1347 du 06 Décembre 1991» remémore la directrice.

Cette journée a eu comme marraine Madame Aminata Tall, la présidente du Conseil Économique Social et Environnemental.

Cette dernière est représentée par sa conseillère technique, Nafisatou Ly Ba qui pense que le thème, «25 ans au service du développement économique et sociale», pose la problématique de l'adéquation Emploi/formation.

Pour elle «l'une des principaux défis de notre époque est la formation d'une main d'œuvre compétente, apte à répondre aux besoins du marché du travail pour améliorer notre productivité et assurer la compétitivité de nos entreprises».

Par conséquence célébrer les 25 ans de l'Enfefs revient, selon elle, «à célébrer des actrices et acteurs du développement économique, social et environnemental de notre pays ».

Outre cela, des personnalités, à l'image des partenaires techniques et sociaux, des syndicats, des anciens directeurs de l'ENFEFS, et la représentante du ministre de la formation professionnelle d'apprentissage et d'artisanat (MFPAA), ont eu à couronner de succès cette journée.

Par ailleurs, Mme Mame Sané Ndiaye, directrice de cabinet du MFPAA, au nom du ministre Mamadou Talla, signale que «le Plan Sénégal Emergent (Pse), traduisant l'ambition de son Excellence MackySall de mener notre pays vers l'émergence à l'origine 2035, à consacrer la formation professionnelle et technique comme un levier important devant actionner les mécanismes susceptibles de promouvoir le développement des compétences des jeunes mais aussi et surtout leurs employabilités». Aussi ajoute-t-elle : «le ministre Mamadou Talla est en train de réformer beaucoup de secteurs».

A l'en croire, «beaucoup de textes sont dans le surcuit visant à développer cette gestion partenariale avec les syndicats, le secteur privé, mais aussi l'administration».