Sénégal: Augmentation du Smic, respect des accords - La CNTS dans la rue

La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) organise, aujourd'hui, mardi 23 janvier, une marche nationale. Les travailleurs affiliés à la Cnts se donnent rendez-vous à la place de l'obélisque à partir de 15 heures pour terminer au rond-point Rts.

Au tableau des revendications, il faut noter, entre autres l'augmentation conséquente généralisée et hiérarchisée des salaires dans la Fonction publique et dans le secteur privé, la révision de la Convention collective nationale interprofessionnelle et la publication et le partage de l'Etude sur le système de rémunération des Agents de l'Etat.

Quand la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) appelle à la mobilisation pour une marche nationale, pour l'intérêt des travailleurs, l'on peut s'attendre une mobilisation.

Car, non seulement, la centrale syndicale dirigée par Mody Guiro était sortie en tête des élections générales de représentativité des centrales syndicales de travailleurs organisées le 30 mai 2017, avec 26.196 voix, soit 36,51%.

En plus de cela, les préoccupations qui seront soulevées à l'occasion de cette marche nationale, constituent pour des points de convergence des autres centrales syndicales.

Il s'agit de la revalorisation des barèmes de salaires dans les différentes conventions, la publication et le partage de l'Etude sur le système de rémunération des agents de l'Etat, l'approfondissement et l'élargissement de la protection sociale des travailleurs, la formalisation de l'économie informelle conformément aux normes internationales du Travail et l'effectivité de la Fonction publique locale.

Aussi, les camarades de Mody Guiro exigent le respect des accords conclus entre l'Etat, le patronat et les organisations syndicales du secteur public et du secteur privé.

«Les régimes indemnitaires créent des inégalités dans tous les corps de l'Etat, occasionnant une frustration toujours grandissante», souligne Mody Guiro.

La revalorisation du Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) et le Salaire minimum agricole garanti constitue un point important pour les travailleurs de la Cnts.

Car, indique Mody Guiro, «la convention collective nationale Interprofessionnelle qui date de 1982, est devenue obsolète, de même que la plupart des conventions de branches.

Dans la Fonction publique, les dernières augmentations de salaire datent de 2004 et le gouvernement refuse de façon systématique, toute négociation sur des questions à incidence financière depuis 2010, avec comme prétexte la réalisation préalable d'une étude sur le système de rémunération des Agents de l'Etat ».

Le respect des droits et libertés syndicales et la promotion et la protection de l'emploi décent constituent des points importants, à l'aune de la mise en œuvre du Pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique.