Sénégal: Me Masokhna Kane sur la récurrence des grèves - «L'etat doit prendre ses responsabilités, sinon... »

Faut-il sacrifier les intérêts de plus de 13 (treize) millions de personnes face aux intérêts financiers d'une minorité d'agents, même méritants ? Mille fois non ! Il faut absolument que l'Etat du Sénégal mette fin à cela», insistent-ils.

Suffisant pour que Sos Consommateur s'interroge: «faut-il continuer à sacrifier l'école, les apprenants et les malades en détresse et en situation d'indigence ? Faut-il laisser perdurer cette situation, face à une bataille sans fin, entre l'Etat et les syndicats sur des questions d'argent ?

Toutefois, les consuméristes reconnaissent la «responsabilité exclusive» de l'Etat dans ces grèves cycliques qui tuent l'école et tuent des malades et qu'elle dénonce depuis de 10 ans.

Pour Sos consommateurs, l'Etat manque de cruauté, ce qui est à l'origine de la persistance des grèves. En lui demandant de mettre fin à ce désordre, Me Masokhna Kane et ses collègues appellent l'Etat à sévir avant que l'irréparable ne se produise, lit-on dans un communiqué de l'organisation consumériste intitulé «Il faut arrêter ces grèves scandaleuses».

