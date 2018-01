Congo-Kinshasa: L'ONU dénonce un schéma récurrent de répression

Il faut mettre fin à la répression et autoriser services religieux et manifestations pacifiques Plus »

L'ONU appelle les autorités congolaises à traduire les responsables en justice et à respecter les droits du peuple congolais à la liberté d'expression et de réunion pacifique.

Selon le HCDH, des gaz lacrymogènes ont été tirés autour et dans les églises de Kinshasa, Goma, Kisangani, Lubumbashi et Bukavu, tandis que des déploiements massifs de la Police nationale congolaise et des Forces armées congolaises (FARDC) ont été signalés à Mbandaka, Beni, Mbuji-Mayi et Butembo, notamment à proximité des églises. À Mbuji-Mayi, les forces de sécurité ont empêché les gens d'accéder à un certain nombre de lieux de culte.

Dimanche dernier, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC a ainsi fait état d'au moins six morts lors de manifestations à Kinshasa, 68 blessés, 121 personnes arrêtées et des tirs de grenades lacrymogènes dans les églises de diverses régions de la RDC.

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.