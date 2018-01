Sénégal: Coopération sénégalo-luxembourgeoise - Le 4ème Programme Indicatif de Coopération signé

Le Sénégal et le Luxembourg ont signé, hier, dans le cadre de la visite de Son Altesse Royale Henri, le quatrième Programme indicatif de coopération (Pic IV).

L'annonce a été faite par le Président de la République, Macky Sall, lors du point de presse qu'il a co-animé avec le Grand-Duc qui effectue une visite au Sénégal. Selon le Chef de l'Etat, les deux pays ont décidé de concentrer essentiellement le 4ème Pic sur la santé et la formation technique et professionnelle qui sont des domaines prioritaires du Pse.

Le Président de la République a rappelé que la coopération bilatérale entre les deux Etats est à sa 31ème année et a, jusqu'ici, porté sur des secteurs aussi importants que la santé, l'hydraulique, l'enseignement technique et professionnel et le développement local. Il a signalé qu'en plus de cette coopération officielle féconde, le secteur privé luxembourgeois est bien présent au Sénégal dans des domaines, tels que l'agriculture, l'infrastructure portuaire, la maintenance industrielle et les téléservices... Mais, a souligné Macky Sall, « nous voulons faire plus ». Selon lui, c'est pour cela que les deux pays ont organisé, dans le cadre de cette visite, un Forum économique pour stimuler les échanges et surtout renforcer l'investissement privé. « Sur tous ces sujets d'intérêt commun, nous avons la ferme volonté de poursuivre notre collaboration pour porter notre coopération à un niveau encore plus élevé », a dit le Président Sall.

Le Chef de l'Etat a remercié Son Altesse pour cette visite. « Je vous dis combien le peuple sénégalais et son Président sont heureux de vous accueillir. Je vous renouvelle tous mes souhaits de bienvenue et un agréable séjour parmi nous », a-t-il lancé à l'endroit de son hôte. Macky Sall a, par ailleurs, souligné que « le Sénégal et le Grand-Duché du Luxembourg entretiennent des relations solides et conscientes, parce que fondées sur des valeurs auxquelles les deux Etats croient.

« Ce sont les valeurs de paix, de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'Homme », a-t-il affirmé. A son avis, « c'est ce qui fonde l'exception sénégalo-luxembourgeoise ». « En plus de figurer parmi les pays prioritaires de la Coopération luxembourgeoise, le Sénégal est, à ce jour, le pays africain où le Luxembourg dispose d'un ambassadeur résidant sur place. C'est une grande marque d'estime et de confiance », a insisté le Président Sall.