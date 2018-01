Sénégal: Face-à-Face - Modou Lô et Lac de Guiers 2 promettent un combat de feu !

Lac de Guiers 2, chef de file de l'écurie Walo, et ModouLô de Rock Energy vont faire leur première sortie de la saison le 28 janvier prochain au stade Léopold Sédar Senghor. Ce sera, à n'en pas douter, une autre grosse affiche après celle entre Tapha Tine et Yékini Junior le week-end dernier.

La tension est perceptible car l'affiche fait jaser les amateurs de lutte depuis le premier face-à-face des deux acteurs. Modou Lô, qui se réserve de toute déclaration, s'est pourtant montré assez menaçant. Avec le verbe et la fougue qu'on lui connaît, Lac de Guiers 2 a, quant à lui, déjà averti à qui veut l'entendre qu'il va battre son adversaire comme il l'a fait la défunte saison contre Yakhya Diop Yékini. Le chef de file de Walo a révélé qu'il s'est entrainé durement afin de porter la bonne réplique au chef de file de Rock Energy qui est un fin stratège.

« Modou ne peut pas être meilleur que moi en matière de lutte avec frappe. Il a battu certes des champions, mais entre lui et moi, il n'y a pas photo. Il ne faut pas oublier qu'on s'est déjà rencontré et le verdict a été un nul. Je crois que s'il était plus fort que moi, il allait me battre. S'il croit qu'il est meilleur que moi, il se trompe. Je ne suis pas un peureux, et il en saura quelque chose le jour du combat », a-t-il déclaré lors de son open presse. D'après le tombeur de Yakhya Diop Yékini, les lutteurs qui le connaissent bien savent qu'il fait partie des plus redoutés de l'arène. « Je suis bosseur, je m'entraine nuit et jour ».

Du côté des Parcelles assainies, Kharagne Lô promet également un combat de feu et une belle victoire à ses nombreux supporters. « Sur dix combats, je le battrai dix fois.

Lac de Guiers me connaît, c'est un peureux. Notre duel en 2011 s'était soldé par un nul car il n'avait pris aucune initiative. J'avais fait tout le travail et lui, il ne se contentait que de fuir le corps-à-corps ». Dopé par sa dernière victoire contre Gris Bordeaux le Tigre de Fass, Modou Lô se dit prêt à infliger au Puncheur de Walo une défaite retentissante. Par ailleurs, du côté des deux ténors, les attentes sont grandes. Pour se rapprocher de près du trône, qu'ils lorgnent depuis un bon bout de temps, il est impératif de sortir victorieux de ce duel. Les enjeux sont donc énormes pour le choc du 28 janvier qui s'annonce déjà comme un tournant décisif dans la carrière des deux lutteurs, et qui pourrait déboucher sur une grosse redistribution des cartes dans l'arène.