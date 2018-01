Conformément au plaidoyer du maire Mansour Faye à Washington et à Dakar pour l'amélioration des conditions de vie de plus de 300 familles de la Langue de Barbarie victimes de l'avancée de la mer et relogées sur le site de recasement du croisement de Bango Khar Yalla, une mission conjointe de l'Agence de développement municipal (Adm), de la Banque Mondiale (BM) et de l'Agence française de développement (Afd), conduite par le Dg de l'Adm, Cheikh Issa Sall, a séjourné dans la capitale du Nord.

Ces experts, accompagnés de l'adjoint au gouverneur chargé du développement Sahite Fall, de l'adjoint au maire, Balla Gueye, du directeur général de l'Agence de développement communal (Adc) Boun Daouda Soumaré, etc., ont visité des sites qui pourraient accueillir ces sinistrés, avant de tenir une séance de travail à l'hôtel de ville. Cette mission a été organisée par l'Adm en vue de permettre à ces experts de s'entretenir avec les autorités administratives, municipales et les sinistrés, de sillonner toute la ville et d'étudier les voies et moyens à mettre en œuvre pour élaborer et réaliser un projet d'urgence de relèvement des populations impactées par les raz-de-marée.

Selon Adama Gueye, conseiller technique du directeur général de l'Adm, cette mission de prospection permet d'avoir, avant la fin du mois de février prochain, une idée précise du plan d'action d'urgence qui devra permettre de réaliser le projet de relèvement des sinistrés de la Langue de Barbarie. Abondant dans le même sens, l'adjoint au maire, Balla Guèye, a longuement insisté sur l'intérêt particulier que le chef de l'Etat, le maire Mansour Faye et la Banque mondiale accordent à ce projet.