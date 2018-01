Sénégal: Ecotechnologies et TIC - Les secteurs clés de coopération entre le Sénégal et le Luxembourg

La Secrétaire d'Etat à l'Economie, Francine Closener, a identifié les secteurs clés qui offrent un réel potentiel de développement à la coopération entre le Sénégal et le Grand-duché du Luxembourg. Ces principaux secteurs sont les écotechnologies et les Technologies de l'information et de la communication (Tic). Deux secteurs qui, explique-t-elle, sont au cœur de la stratégie de développement et de diversification économique entreprise par le Luxembourg depuis plus d'une décennie.

Le Luxembourg a, depuis quelques années, orienté ses investissements vers les secteurs porteurs tels que les Tic, les biotechnologies, les énergies renouvelables, entre autres. D'après Mme Closener, les entreprises luxembourgeoises qui « jouissent d'une renommée mondiale » dans ces domaines sont prêtes à apporter leur savoir-faire et leurs technologies les plus avancées au Sénégal.

En outre, même si la coopération entre le Sénégal est riche et diversifiée, il reste encore « un fort potentiel de relations d'affaires inexploité », indique le ministre de la Promotion des investissements, des partenariats et des téléservices de l'Etat. D'après Khoudia Mbaye, ce potentiel se trouve dans les secteurs tels que l'agriculture, le numérique, l'industrie ou la sidérurgie.

Le ministre invite les investisseurs luxembourgeois à venir massivement au Sénégal qui, dans le contexte actuel, est « une terre d'opportunités ». Mieux, en investissant au Sénégal, les hommes d'affaires luxembourgeoises auront l'opportunité d'accéder au grand marché africain.

Car le Sénégal, d'après Khoudia Mbaye, est une porte d'entrée pour l'Afrique en tant que membre de l'Uemoa et de la Cedeao avec plus de 300 millions de consommateurs. « S'installer au Sénégal permet d'accéder à ces deux grands ensembles », a dit le ministre. Elle ajoute que les secteurs de l'éco-innovation, de l'écotechnologie, des Tic, des Finances qui intéressent de plus les investisseurs luxembourgeois, « recoupent les centres d'intérêt du gouvernement sénégalais ».